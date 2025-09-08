美國多地現“韓國企業之路” 三星高速公路與現代林蔭道相繼落成

隨著三星電子、現代汽車、SK等韓國企業當地投資規模持續擴大，美國多地相繼出現了以韓國企業名稱命名的道路。這是美國地方政府為回報直接投資建廠、大規模雇傭當地居民的韓國企業而采取的舉措。擁有逾110家韓國企業的佐治亞州作為美國代表性“K產業基地”，境內多條道路采用了韓國企業名稱。位於佐治亞州傑克遜縣Commerce鎮的“SK電池美國”工廠附近道路已被更名為“SK林蔭大道”。位於佐治亞州薩凡納Ellabell的現代汽車集團電動汽車專用工廠“現代汽車集團Metaplant美國”入口道路，則取自現代汽車旗下捷尼賽思品牌名稱，被命名為“捷尼賽思大道”。現代汽車集團投資約80億美元，建成面積達首爾汝矣島4倍（1176萬平方米）的Metaplant工廠。此外，三星電子在得克薩斯州泰勒市建設晶圓代工生產設施期間，連接廠區與高速公路的“三星高速公路”正式啟用。田納西州克拉克斯維爾市也設有“LG高速公路”。此為2018年LG電子啟動“克拉克斯維爾工廠”時，田納西州政府將LG品牌名嵌入道路名稱以作紀念。現代汽車在阿拉巴馬州工廠亦累計投資超20億美元，雇傭超過3000名工人。位於65號州際公路旁的阿拉巴馬工廠前“現代林蔭大道”，正是這些投資與地方貢獻的成果體現。然而在投資集中的佐治亞州，現代汽車與LG能源解決方案合資電池工廠建設現場近日發生美國移民當局大規模稽查事件，導致約300名韓國人被拘押，企業界對此表示震驚。某對美投資大企業相關人士坦言：“艱難擴大投資的結果竟是員工被拘押，實在令人扼腕。”李沅柱 takeoff@donga.com