政府投入271億韓元欲激活電影產業 效果是否如泥牛入海



政府以“通過刺激內需恢復民生並激活電影產業”為由，近日發放450萬張“電影票6000韓元折扣券”，壹度導致連鎖影院官網癱瘓。截至首輪發放結束，實際使用量為262萬張（58.2%），剩余188萬張將於8日重新投放。觀眾數量究竟增長幾何？文化體育觀光部表示：“首輪發放期間（7月25日至9月2日）影院日均觀眾數達約43.5萬人次，較今年此前日均觀眾數增長約1.8倍。”



然折扣券發放時段恰與傳統影院旺季暑期檔重合。若僅與觀眾基數本就偏低的3、4月等時段對比，實難客觀評估政策效果。雖需參照近五年同期數據，但疫情期間數據存在失真。若退而求其次與去年同期對比，觀眾數增幅約為14%。粗略而言，相當於每114名觀眾中，100人本就是影院常客，僅14人為新增客源。



這14名新增觀眾會如政府所期，在折扣券耗盡後仍保持觀影習慣嗎？若果真如此固然理想，但折扣券的短期效應中，“不用即虧”的心理因素亦占相當比重。此類觀眾在折扣券用罄後，大概率不會再度光臨影院。



當電影界資金鏈瀕臨枯竭、觀眾持續抱怨“無片可看”之際，將預算投入票價補貼是否明智？據悉，今年制作成本超30億韓元的國產電影不足20部。本次折扣券發放動用追加修正預算271億韓元。若將此筆經費投入制作領域，可支持9部成本30億韓元電影開機拍攝。若政府基金承擔半數投資並吸引民間資本跟投，則能新制18部作品，電影產量立即可實現近倍增長。



票價折扣政策亦非僅惠及韓國電影。最大受益作品雖為本土影片《僵屍女兒》，次位卻是好萊塢電影《F1極速求生》。



於折扣券發放後就任的文化體育觀光部長官崔輝永（音），4日回應“是否浪費預算”質疑時稱：“當前電影產業需施以心肺復蘇，並非斤斤計較之時。”但他同時坦言：“此舉是否契合時機、能否切實助力國產電影等質疑確存合理性。”繼而補充道：“（根本上）影院須轉型創造獨有視聽體驗。”



文化體育觀光部近日確定明年電影領域預算案，總額1498億韓元，較今年增長669億韓元（80.8%）。其中電影制作支持預算較今年增加100億韓元，達200億韓元。



“引水”之效在於排除泵內空氣維持壓力，本質是針對系統結構問題的解決方案。而折扣券發放政策，與應對流媒體服務（OTT）掘起、票價暴漲引發觀眾抵觸等影院行業根本性困境實則南轅北轍。電影界人士直言：“修補式補貼終非長久之計。”產業結構改革迫在眉睫，此類向虛空撒錢之舉，又何止於電影折扣券壹例。

