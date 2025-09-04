特朗普諷刺朝中俄關系靠近，“向謀議反美的金正恩和普京問好”

美國總統特朗普（照片）在紀念中國第二次世界大戰勝利的戰勝節80週年活動上，露骨地表現出了不滿的心情。他認爲，當時中國打敗日本的過程中，美國給予了積極支持，中國卻不承認這一功勞，假裝獨自取得了勝利。特朗普當地時間2日在“真實社交”上寫道：“中國會提到美國爲讓中國從外國侵略者（日本）那裏捍衛自由而提供過巨大的‘援助’和‘輸血’嗎?習主席是否會提及這一點，是個很大的疑問。”他特別指出：“無數美國人在爲中國的勝利和光榮而奮鬥的旅程中喪生。希望美國人的犧牲和勇氣能夠得到應有的尊重和禮遇。”分析認爲，這一發言反映了部分人擔心中國不僅低估了二戰當時美國的作用，還想根據中國的口味改寫歷史。此外，特朗普還以閱兵式爲契機，對朝鮮國務委員會委員長金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京密切接觸的情況表示不滿。他特別諷刺在烏克蘭戰爭過程中關係密切的金正恩和普京說：“向策劃反美謀議的金正恩和普京表示我最親切的問候。”特朗普對普京在8月15日在美國阿拉斯加州與自己見面，似乎要進入烏克蘭戰爭終戰談判，此後卻對談判採取消極態度表示不滿。他警告說，如果普京不按照美國希望的方向行事，他也會對俄羅斯採取“不同的態度”。分析認爲，這一表態是暗示將進行強有力的經濟制裁等。不過，特朗普當天在華盛頓白宮被記者問及“是否認爲朝鮮與中國、俄羅斯三國關係密切是對美國的挑戰或牽制，並對此表示擔憂”時，他回答說：“完全沒有。”他在同一天接受“斯科特·詹寧斯廣播秀”採訪時表示：“我不擔心中俄關系密切。他們不會對美國動用武力。”這可以解釋爲，在軍事和經濟實力等方面，美國的力量更強，因此，即使朝中俄等國家表現出反美動向，也不會介意。相反，俄羅斯總統辦公室（克里姆林宮）助理尤里·烏沙科夫3日反駁稱：“普京總統、習近平主席、金正恩委員長誰都不想策劃對美國的陰謀。”申晋宇 niceshin@donga.com