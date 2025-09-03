韓國面包價格亞洲最貴，全球排名第十壹位 達日本兩倍水平

韓國面包價格被確認為全球第十壹位高價水平，在亞洲國家中位居首位。據全球生活費用統計網站“紐姆貝奧”數據顯示，以2025年9月為基準，韓國標準白面包（500克）平均價格為2.98美元（約合4150韓元），在接受調查的124個國家中位列第十壹位。面包價格最高的國家是冰島（4.26美元），瑞士（3.81美元）和美國緊隨其後分列第二、三位。排名前十位的國家均為西方國家。韓國在亞洲國家及地區中位居榜首。其後依次為新加坡位列第二十壹位（2.42美元）、中國香港第二十八位（2.26美元）、中國大陸第四十三位（1.66美元）。值得註意的是，日本以1.51美元（約合2100韓元）僅排名第五十四位。韓國面包價格水平達到日本的兩倍。特別值得註意的是，源自日本“Pain Maison”面包店並在韓國廣受歡迎的精鹽面包，在日本當地售價為120日元（1135韓元），而在韓國大型連鎖店的售價為2600至2800韓元，普通烘焙店則定價在3000至4000余韓元區間。根據韓國統計廳消費者價格調查數據，以今年7月為基準，面包消費者價格指數達到138.55，較基準年2020年（100）上漲38.5%。同期加工食品價格同比上漲4.1%，而面包價格漲幅達6.4%，呈現比韓國人喜愛的零食炸雞和炒年糕更為陡峭的增長曲線。南慧貞記者、李素貞記者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com