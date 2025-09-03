製造不安未來的人工智能犯罪，正面攻擊並不是唯一答案



今年7月，30多歲男性金某因利用人工智能技術製作並傳播淫穢物被移交審判，但被判無罪。金某把從社交媒體“電報”上獲取的成年女性的臉部照片合成人工智能，製作並傳播淫穢物。這屬於《性暴力處罰法》規定的涉嫌發佈虛假影像製品。通常也被稱爲“深度造假處罰法”。



他之所以被判無罪，是因爲深度造假處罰法存在漏洞。金某方面在審判過程中主張：“不知道（合成對象）是誰。有可能不是實際存在的人物，而是人工智能程序製造的假想人物。”要想通過深度造假處罰法進行處罰，淫穢物中的對象必須是能夠反對製作淫穢物的“人”。但如果不是實際人，而是人工智能生成的人物，就不能持有這樣的意見，不能進行處罰。



法庭遵循了“疑罪以被告利益爲重”的法律格言。法庭在判決書中指出：“僅憑檢察官提交的資料，難以證明該事件（存在受害者）的公訴事實是合理的懷疑。”不過，法庭表示，“現實是，隨着照片和影像技術的發展，難以區分真實照片和人爲合成照片”，吐露了技術發展帶來的法律判斷困難。



在此判決中，值得反覆思考的地方就是這裏。翻開判決書，被告人和法庭都沒有斷言受害者實際上不存在。也就是說，有可能存在實際存在的受害者。只不過，調查機關沒有明確證明這種可能性而已。



因此，筆者想起了不安的未來。因違反深度造假處罰法而接受審判的被告人無視真相，提出“受害者不是實際人物”的理論。如果不把案件交給有實力和意志的調查官，那麼這些案件很有可能被判無罪。也就是說，即使制定了深度造假處罰法，也無法運用。



在最近一起“虛假電話”事件中，美國的迴應也因此值得關注。選舉戰略家斯蒂芬·克雷默去年1月用人工智能製造出前總統拜登的聲音給選民打電話，傳播了有關投票的虛假信息。當時正是美國總統候選人競選拉開帷幕的時候。經過調查當局的追蹤，克萊默和律師團主張，電話中的聲音沒有直接提到自己是拜登，因此不是冒充。陪審團接受了這一要求。雖然不是性犯罪，但屬於利用人工智能擾亂社會秩序，卻被判無罪，從這一點來看，與金某事件有共同之處。



但克雷默卻高興不起來。美國聯邦通信委員會對他處以600萬美元（約83億韓元）的罰款。他給選民打的電話中包含虛假髮信人信息，這違反了通信規定。雖然避免了刑事處罰，但這是通過行政限制追究責任的事例。在犯罪比法律更接近人工智能的世界裏，並不是只有正面攻擊纔是對策。

