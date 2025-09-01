“特朗普對等關稅違法”……又遭美國二審法院掣肘

美國總統特朗普對包括韓國在內的全世界徵收的對等關稅的合法性爭議正在擴大。這是因爲，繼今年5月一審的國際貿易法院以“侵犯國會權限”爲由作出關稅無效判決後，二審的華盛頓聯邦巡迴上訴法院當地時間7月29日也判決稱，“決定關稅的權限不在總統，而在國會”。不過，爲了避免因突然中斷關稅而引發混亂，並給特朗普第二屆政府向聯邦最高法院上訴的時間，法院決定在10月14日之前維持目前的關稅。特朗普和司法部長帕姆·邦迪也表明了上訴方針。聯邦巡迴上訴法院7月29日就特朗普作爲徵收關稅依據的《國際緊急經濟權限法》判決稱：“《國際緊急經濟權力法》向總統賦予應對國家緊急事態採取多種措施的權力，但不包括關稅、徵稅權力等。”參與判決的11名法官中有7名錶示對等關稅是“違法的”。這意味着，特朗普第二屆政府以美國出現大規模貿易逆差爲由向全世界徵收的對等關稅，以及以中國、加拿大等國家沒有有效管制流入美國的毒品“芬太尼”爲由徵收的芬太尼關稅不合法。不過，特朗普政府以《貿易擴張法》第232條爲由，向各國徵收的汽車、鋼鐵、鋁等品種關稅與《國際緊急經濟權力法》無關，今後將繼續維持。該法規定，如果認爲外國產進口產品對國家安全構成威脅，總統可以限制進口。特朗普在判決結束後在“真實社交”上寫道：“極度偏向的上訴法院作出了應該撤回關稅的錯誤判決。如果關稅消失，國家將面臨‘總體災難’。”他特別強調了上訴的意向：“我們將在最高法院的幫助下，把這些（關稅）用於對我國有利。”不過，如果繼一審和二審之後，最高法院也作出類似判決，那麼特朗普第二屆政府的核心基調、“談判武器”關稅政策將不可避免地遭受巨大打擊。此外，有分析認爲，包括韓國在內，與已經簽訂協議的國家之間的貿易關係也可能重新調整。9名終身職美國聯邦大法官中有6名具有保守傾向。但是，最高法院是否會無視下級法院的裁決，作出有利於特朗普的裁決，尚難逆料。據悉，政府也認爲，目前還很難斷定韓國的有利與不利，因此，直到最高法院作出最終判決爲止，將慎重觀察。華盛頓=常駐記者申鎮宇、安圭永記者 niceshin@donga.com、kyu0@donga.com