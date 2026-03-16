美國要求“向霍爾木茲派兵”……要以“國家利益”和“國際合作”爲原則慎重行事



美國總統特朗普14日在社交媒體“真實社交”平臺提及韓國、中國、日本、英國、法國等5個國家，並表示，“（他們將向霍爾木茲海峽派遣軍艦”。在美國和以色列空襲和伊朗報復攻擊導致霍爾木茲海峽癱瘓、國際油價飆升的情況下，特朗普要求第三國實際上派兵。



特朗普此前表示，“如有必要，美國海軍將展開護衛行動”。但他當天表示，“通過霍爾木茲海峽接收石油的世界國家必須管理通航。我們將提供幫助。”其意圖是將霍爾木茲海峽管理責任轉嫁給第三國，美國起到助手作用。這是爲了應對中東事態的長期化，分散管理海峽的費用和責任，削弱美國國內的反戰輿論，並將其用作首腦會談前夕對中國和日本的談判籌碼的特有的“交易性算計”。



問題是美國構想的“聯合護衛行動”有可能導致第三國介入紛爭並擴大戰事。該海峽每月約有3000艘船舶往來，超過20%的世界原油和天然氣從這裏經過，是世界經濟的咽喉。狹窄的地方寬約34公里，大型油輪運行水域寬約10公里，對伊朗的無人機、水雷、導彈攻擊非常脆弱。美國國內也擔心這裏會成爲造成多人死傷的“殺戮區”。



韓國在2020年美伊緊張局勢加劇時，命令被派遣到亞丁灣的清海部隊擴大行動領域，在霍爾木茲海峽獨自執行過護衛韓國船舶的作戰任務。但現在與當時不同。這是導彈和無人機攻擊來來往往的戰時狀況。英國、法國、日本等美國的盟國也表現出慎重的態度，認爲只有軍事緊張得到緩解，才能展開護衛行動。



特別是，駐韓美軍的薩德（末段高空區域防禦系統）等部分戰鬥力被抽調到中東，韓國同時面臨中東事態引發的石油和安全危機。霍爾木茲海峽的穩定直接關係到國家利益，但如果引發本國軍隊的犧牲和安全危險，就難以得到國民的支持和國會的同意。



霍爾木茲海峽自由航行必須在國家利益和國際合作的框架下慎重決定。同時，像法國一樣，爲了保障船舶的通航權，有必要展開說服伊朗方面的外交戰。在任何情況下都要阻止韓國捲入中東紛爭，成爲軍事目標。

