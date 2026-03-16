韓國政府在與迅達集團的ISDS案中再勝訴…無需支付3200億韓元

法務部14日宣布，在與瑞士電梯企業迅達集團（Schindler）就約3200億韓元規模提起的國際投資爭端（ISDS）案件中，韓國政府勝訴。這是繼最近在與Lone Star和Elliott的ISDS案中連續勝訴後的又壹次勝利。法務部長官鄭成浩14日在簡報中表示：“常設仲裁法院（PCA）的仲裁庭駁回了迅達集團的所有請求”，“大韓民國政府取得了100%的勝訴。”法務部解釋說：“由此，政府不僅無需支付約3200億韓元的索賠金額，還可從迅達方面收回約96億韓元的訴訟費用。”作爲現代電梯第二大股東的迅達集團于2018年10月向韓國政府提起了約5000億韓元規模的ISDS訴訟。迅達集團主張，2013年至2015年進行的現代電梯有償增資和可轉換債券發行，以及2016年現代電梯看漲期權的轉讓等，並非出于“經營目的”，而是爲了強化玄貞恩會長壹家的“經營權”，但公平交易委員會、金融監督院、金融委員會等相關當局對此坐視不理，使其蒙受了不當損失。然而，法務部說明稱：“仲裁庭的判決要旨可理解爲，認定公平委、金融委、金融監督院的措施是在合法權限範圍內，履行了充分的調查與審查。”韓國政府近期在國際投資爭端案件中接連勝訴。2月，政府在美國對沖基金Elliott管理公司就要求韓國政府支付約1600億韓元款項的ISDS裁決提起的撤銷訴訟中勝訴；去年11月，政府也在外國私募基金Lone Star就出售外換銀行相關ISDS仲裁裁決提起的撤銷申請案件中勝訴，免除了約4000億韓元規模的賠償責任。宋有根記者 big@donga.com