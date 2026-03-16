特朗普希望“向霍爾木茲派遣軍艦”……青瓦臺：“慎重考慮”

美國總統特朗普當地時間14日要求韓國、日本、中國、英國、法國等5個國家派遣軍艦前往伊朗封鎖的霍爾木茲海峽。伊朗在霍爾木茲海峽阻止油輪通航，導致國際油價飆升，因此美國要求以同盟國家爲中心的主要國家派兵。特朗普當天通過“真實社交”平臺表示：“多個國家，特別是受到伊朗試圖封鎖霍爾木茲海峽影響的國家，將和美國一起，派遣軍艦維持海峽的開放和安全。”他還說：“希望的是，受到人爲限制（封鎖）影響的中國、法國、日本、韓國、英國，還有其他國家會向這裏派遣艦艇。”這是特朗普在與伊朗開戰後首次公開要求除以色列以外的第三國參與軍事行動。青瓦臺計劃，首先觀察周邊國家的反應後再作決定，而不是立即作出派兵決定。有預測稱，韓國將以“護衛行動”爲前提派遣軍艦，而不是派兵。青瓦臺高層人士15日表示：“這是需要內部討論的問題。因爲特朗普總統表明了意向，所以將慎重討論。”另一名政府人士表示：“我們早有判斷，美國會有派兵或提供武器支援等實質性要求。雖然想盡量不派兵，但還需要進行討論。”韓國政府內部也有分析認爲，由於通過霍爾木茲海峽進口原油的依賴度很高，因此根據經濟、安全目的，難以拒絕美國的要求。對此，有人提出以與其他國家“聯合行動”爲前提，不以派兵形式，而以護衛爲目的，向亞丁灣派遣青海部隊的方案。不過，青海部隊派兵同意案中明示的派遣地區是亞丁灣海域一帶，因此要想在霍爾木茲海峽活動，可能需要追加國會批准同意等程序。美伊雙方圍繞原油基礎設施的攻防戰愈演愈烈。美國14日表示，對伊朗核心石油出口基地哈爾克島上的90多個軍事設施進行了精密打擊。波斯灣北部的珊瑚礁島哈爾克島是負責伊朗原油出口量約90%的油品出口終端。特朗普表示：“完全摧毀了被稱爲伊朗‘皇冠上寶石’之地的所有軍事目標。”對此，伊朗開始攻擊阿聯酋的普扎伊拉港，阿聯酋被認爲是繞過霍爾木茲海峽出口原油的通道。巴黎=常駐記者柳根亨、尹多彬記者 noel@donga.com、empty@donga.com