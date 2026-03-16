金民錫：“特朗普說此次訪華可能與金正恩見面”

國務總理金民錫表示，美國總統特朗普當地時間13日表示，“（與朝鮮國務委員長金正恩）見面真是太好了。”金民錫當天在與特朗普會晤後舉行的記者懇談會上表示，“特朗普總統說，（與金正恩委員長）保持着良好的關係。很好奇他是否願意到美國來我進行對話。”據金民錫透露，特朗普特別表示：“這次（見面）有可能是去中國的機會，也有可能不是，也有可能是在之後。”特朗普是在強調，即便不是預定於3月底的訪華期間，也有推進美朝首腦會談的意志。正在美國訪問的金民錫當天表示，應特朗普的要求，雙方舉行了20分鐘的“閃電會晤”，介紹了韓方關於美朝關係進展方案的具體提議。但是朝鮮14日在金正恩和女兒金主愛參觀的情況下，向東部海上發射了10多枚彈道導彈。朝鮮中央通訊社報道說，動員了12門600毫米超精密多管火箭炮（超大型火箭炮、KN-25）和兩個炮兵中隊，並擊中了364.4公里外的目標。金正恩表示：“這將給射程在420公里的敵人帶來不安，讓他們深入瞭解戰術核武器的破壞性威力。”特朗普伸出“橄欖枝”還不到一天，朝鮮就露骨地對韓國進行了核威脅。權五赫記者、尹相虎軍事記者 hyuk@donga.com、ysh1005@donga.com