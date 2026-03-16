特朗普伸出橄欖枝的第二天……朝鮮發射10多枚導彈進行挑釁

朝鮮14日在國務委員長金正恩參觀的情況下，以對韓戰術核武器攻擊武器超大型火箭炮（KN-25）打擊演習，針對韓美“自由盾牌”聯合軍演，進行了挑釁。有人指出，朝鮮以此拒絕了美國總統特朗普通過與韓國國務總理金民錫見面伸出的美朝對話“橄欖枝”。朝鮮15日公開的照片中，12輛移動式發射車輛並排成行，幾乎同時發射了KN-25導彈。朝鮮中央通訊社報道說：“火箭炮以100%的命中率擊中了364.4公里之外朝鮮東海上的島目標，再次證明了其破壞力和軍事價值。”此前，韓國軍方前一天（14日）表示，朝鮮當天發射10多枚彈道導彈的地點是在平壤順安一帶。這是金正恩自尹錫悅政府時期的2024年5月30日以來再次參觀KN-25“多枚發射”演習。當時18臺移動發射車各發射1枚，共向東部海上發射了18枚。金正恩在演習結束後表示：“這將給對我們懷有敵對心理的勢力，即420公里射程內的敵人帶來不安，並讓他們對朝鮮戰術核武器的破壞性威力有了深入的掌握。”朝鮮公然表示，此次演習的目的是用搭載“火山-31型”等戰術核武器的KN-25把韓國全境夷爲平地，以此威脅韓國。從朝鮮中央電視臺的視頻來看，金正恩在發射結束後滿意地握緊拳頭或指着轉播發射場面的畫面向女兒金主愛解說着什麼。韓國軍方高級官員表示：“這露骨地表現出了要在幾分鐘內用數十枚KN-25對韓國軍隊指揮部和駐韓美軍基地、美國增援戰鬥力的通道（港口、機場）等進行核打擊，使韓國的戰爭執行能力癱瘓的意圖。”特別是金正恩提到的“420公里”，以發射原點（順安）爲基準，幾乎可以準確到達慶尚北道星州的薩德基地。如果在軍事分界線附近發射，除濟州島以外的韓國全境都在射程之內。韓國軍方人士分析稱：“這是在警告，包括對朝核心防空網薩德基地在內，韓國任何地方都不能擺脫朝鮮的核打擊圈。”據推測，參加此次演習的火箭炮是上個月金正恩出席的贈送儀式上亮相的新型超大型火箭炮。它有5個發射管，比原來增加1個，一次可以發射更多的炮彈。從朝鮮公佈的炮口上可以看到部隊標誌，訓練中動員2個炮兵中隊這一點來看，韓國軍方認爲是以6門1箇中隊編制的方式進行了實戰部署。尹相虎 ysh1005@donga.com