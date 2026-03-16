21日夜，王的歸途…世界視線爲之停駐

“考慮到防彈少年團龐大的粉絲群體，Netflix在光化門的直播將創下收視率新紀錄。”（美國經濟雜志《福布斯》）本周六，全世界的目光將聚焦于首爾光化門。時隔約4年攜正規五輯《阿裏郎ARIRANG》回歸的防彈少年團（BTS），其21日在光化門廣場的回歸演出熱度正持續升溫。外媒不僅關注光化門現場消息，就連防彈少年團新應援棒的推出等也予以報道，展現出濃厚興趣。所屬公司Big-Hit Music于13日，即演出前，通過防彈少年團YouTube頻道公開了承載《阿裏郎》訊息的動畫視頻。視頻以1896年七名青年在留聲機前聆聽《阿裏郎》旋律的畫面開始，最終呈現了站在光化門前的防彈少年團。這段壹分鍾的視頻公開僅兩天，點擊量便突破330萬次。這是K-POP歌手首次在韓國具有政治、社會象征意義的光化門廣場舉行單獨公演。美國音樂專業雜志《滾石》評價光化門演出“BTS Comeback Live：ARIRANG”是“今年最值得期待的回歸之壹”。英國《衛報》也稱其爲“將對世界經濟産生影響的全球性盛事”。對首爾的關注同樣熱烈。路透社報道稱：“預計演出當天至少將有26萬人聚集，韓國政府和首爾市對觀演人員的安全問題等表示擔憂。”美國《紐約時報》于13日（當地時間）也介紹了因演出門票預售競爭激烈，粉絲們前往韓國PC房的趣聞。《紐約時報》稱：“粉絲們聚集到能提供穩定網絡連接和共同體氛圍的PC房，迎接K-POP超級天團的完整體演唱會。”據悉，防彈少年團將在本次演出中，沿著從景福宮勤政門經由興禮門通往光化門的所謂“王的歸途”登場並進行表演。所屬公司HYBE在最初准備的1.5萬張門票售罄後，追加開放了7000個席位，但同樣瞬間售罄。警方爲安全管理，計劃投入6500余名警力和5400余件裝備。首爾市也決定，演出當天下午2點至10點，地鐵列車將不停靠光化門附近車站，並靈活關閉部分出入口。此外，警方與首爾市正就將周邊31棟建築指定爲集中管理對象，並封閉這些建築面向廣場的正門等方案進行協商。此次是防彈少年團繼2022年6月發行Anthology專輯《Proof》之後，時隔3年9個月以完整體形式發布新專輯。若是正規專輯，則距2020年2月發行的《MAP OF THE SOUL：7》已過去約6年。金道研記者、史智媛記者 repokim@donga.com、4g1@donga.com