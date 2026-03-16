馬斯克也深陷其中的韓國遊戲…瞄准超越手遊的遊戲主機及PC市場

身爲知名遊戲玩家的特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克，最近對壹款遊戲情有獨鍾。這便是韓國遊戲公司Nexon推出的PC及遊戲主機（Console）平台新作《ARC Raiders》。馬斯克首席執行官曾在自己的X平台（原推特）上表達粉絲心情稱：“最近工作太忙，幾乎沒時間玩遊戲，但唯獨會擠出零碎時間，每天玩上15分鍾的《ARC Raiders》。”Nexon、NCsoft、Krafton等韓國國內主要大型遊戲公司，正擺脫以手機大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG）爲中心的國內市場，攜新知識産權，加速進軍全球遊戲主機及PC市場。據全球市場調查機構Sensor Tower統計，去年全球手機遊戲下載量爲500億次，同比減少7%。分析認爲，主要原因在于在線視頻服務（OTT）和社交網絡服務（SNS）分散了遊戲用戶的停留時間。韓國內容振興院發布的《2024大韓民國遊戲白皮書》顯示，雖然91.7%的國內遊戲用戶使用手機端，但持續玩同壹款遊戲超過兩年的用戶比例僅爲15.3%。加之中國遊戲的掘起，韓國遊戲公司正將目光投向在北美及歐洲占據高份額的遊戲主機市場，將其作爲新的突破口。Nexon是借助主機遊戲開拓西方市場的代表性案例。其作品《ARC Raiders》自去年年底起在西方市場獲得好評。該遊戲自去年10月發售後，累計銷量已超過1400萬份，最高同時在線用戶數突破96萬。這款作品意外地在Nexon原本薄弱的遊戲主機領域以及北美、歐洲市場大獲成功。得益于此，Nexon去年第四季度在北美及歐洲地區的銷售額同比大增近5倍，並創下全年最高銷售額4.5072萬億韓元的紀錄。Krafton正推進基于其熱門IP《絕地求生》發展系列IP的戰略。Krafton以《絕地求生》IP爲基礎，正將遊戲類型拓展至撤離射擊遊戲《Black Budget》和大逃殺類主機遊戲《Valor》等。20日，Pearl Abyss的《紅色沙漠》也即將發售，該作被譽爲今年全球主機市場最受期待的作品之壹。曆經7年策劃與開發的《紅色沙漠》，盡管尚未正式發售，已在全球PC遊戲平台“Steam”上跻身熱門遊戲前五，備受期待。另壹方面，韓國遊戲公司也在手機遊戲領域探索全球定制化戰略。“MMORPG強者”NCsoft正憑借操作直觀的“手機休閑”遊戲類型拓展外延。該戰略旨在瞄准對休閑遊戲偏好度高于MMORPG的北美及歐洲市場。NCsoft于去年8月新設手機休閑中心，並聘請了具有培育獨角獸遊戲公司經驗的阿內爾•采曼擔任中心負責人。NCsoft相關人士解釋道：“國內遊戲公司正加速向北美及歐洲市場，以及印度、東南亞、南美等地區擴張。”全慧珍記者 sunrise@donga.com