朴贊郁導演《無可奈何》威尼斯首映 觀眾起立鼓掌9分鐘

“這或許不是朴贊郁導演的最高傑作，但無疑是他迄今在威尼斯國際電影節主競賽單元呈現的最佳作品。”（英國《衛報》）入圍第82屆威尼斯國際電影節主競賽單元的朴贊郁導演電影《無可奈何》於當地時間8月29日舉行全球首映。放映結束後觀眾起立鼓掌達九分鐘，海外媒體亦給予高度評價。當晚在威尼斯電影節舉辦地意大利威尼斯利多島的薩拉格蘭德劇院，《無可奈何》舉行了全球首映式。首映式是影片首次面向普通觀眾正式亮相的場合。該片改編自美國作家唐納德•維斯雷克的小說《斧頭》，講述了失業家長萬洙（李秉憲飾）為再就業奔波的故事。這是自2012年獲金獅獎的《聖殤》之後，韓國電影時隔13年再度入圍威尼斯電影節主競賽單元。據《美國有線電視新聞網》等媒體報道，影片放映結束時全場觀眾起立鼓掌致敬。美國娛樂媒體《截止日》評價稱：“這部作品不僅展現了演員李秉憲的精湛演技，更是朴贊郁導演對奉俊昊電影《寄生蟲》的深沈回應，堪稱壹部黑色幽默佳作。”《衛報》評論道：“這是朴導演呈現的震撼人心且具有時代穿透力的諷刺劇。”朴贊郁導演在官方放映後的現場訪談中表示：“能取得這樣的成果令人感慨萬千，幾乎熱淚盈眶。”這部電影的創作過程歷經坎坷。小說《斧頭》早在2005年就被改編為電影《斧頭：職場殺手》，小說版權亦由該片導演科斯塔-加夫拉斯持有。據悉朴導演2009年攜電影《蝙蝠》赴法國戛納國際電影節時與加夫拉斯導演會面，獲得了重拍許可。繼《三更2》（2004年）後時隔21年再度參演朴導演作品的演員李秉憲表示：“全球電影人士紛紛向導演表達‘觀影愉快’的祝賀，我在現場深切感受到海外電影人對《無可奈何》的高度認可。”此次首映的《無可奈何》將與其他21部作品共同角逐威尼斯電影節最高榮譽金獅獎。頒獎結果將於9月6日閉幕式上揭曉。金泰彥記者 beborn@donga.com