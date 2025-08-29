韓美關係密切後，中國叫來了金正恩

朝鮮國務委員會委員長金正恩將訪問中國，出席9月3日中國戰勝節80週年紀念活動。這將是金正恩自2019年1月以來時隔6年零8個月再次訪華，也是朝鮮最高領導人首次參加紀念二戰時期日本投降的中國戰勝節。朝鮮中央通訊社28日表示，應中國國家主席習近平的邀請，金正恩即將訪問中國，出席80週年戰勝節紀念活動。朝鮮沒有透露具體的訪問日程。中國外交部當天也表示，金正恩和俄羅斯總統普京等各國首腦和領導人將參加9月3日的戰勝節活動。外交部部長助理洪磊當天在記者會上表示：“中朝是山水相連的友好鄰邦。熱烈歡迎金正恩委員長出席紀念活動。”他說，中朝（在二戰期間）共同抗擊日本侵略，爲人類正義大業的勝利作出了重要貢獻，維護和發展好兩國關係是黨（中國共產黨）和政府的堅定立場。預計金正恩將在3日的紀念儀式上，與習近平和普京一起在天安門城樓觀看中國的閱兵式。這是金正恩首次出現在各國首腦出席的多邊舞臺上。有分析認爲，習近平邀請金正恩參加戰勝節，金正恩在朝美無核化談判無果後首次訪華，這是考慮到美國總統特朗普而作出的決定。也就是說，在應對特朗普政府的過程中，雙方將訪華作爲外交槓桿，雙方的利害關係吻合。因此有分析認爲，戰勝節期間不僅會舉行中朝首腦會談，還有可能舉行首次中俄朝會晤。韓國總統室就金正恩宣佈訪華計劃表示：“（韓國）政府事先已經知道。”總統祕書室長姜勳植在當天的記者見面會上表示：“通過相關機構知道了（金正恩的訪華計劃）。期待朝中關係朝着爲韓半島無核化、和平與穩定作出貢獻的方向發展。”他強調：“南北（韓朝）之間的對話、合作渠道一直敞開。”申娜莉記者、北京=常駐記者金哲中、權五赫記者 journari@donga.com、tnf@donga.com、hyuk@donga.com