即使政權更迭，“韓日關係也能良性循環”……希望歷史問題的“半杯子”能夠滿上



韓國總統李在明和日本首相石破茂23日通過首腦會談一致表示：“希望韓日關係的發展能夠延續到加強韓美日合作的良性循環。”兩國首腦表示：“在急劇變化的國際形勢下，不動搖的韓日、韓美日合作比什麼都重要。”聯合公報中包括，“石破茂首相提及了包括1998年‘21世紀韓日新夥伴關係’在內的歷屆內閣關於歷史認識的立場”。



此次韓日首腦會談將成爲兩位首腦撇開政權更迭探索兩國關係連續性乃至可持續性的會面。過去，每當兩國政權更迭時，韓日關係就會發生巨大動盪。李在明總統此前對前任政府的對日政策的批判絲毫不亞於任何人。但是，在此次訪日之前，他就慰安婦協議和強制徵用的解決方法表示，“不應該推翻國家間的協議”，展現了實用外交的面貌。



這種對日接近，可能是爲了在美中戰略競爭加劇、經貿秩序劇變的環境中生存的戰略選擇的結果。最重要的是，以美國優先主義向同盟施壓的特朗普第二屆政府的上臺，對兩國來說都是不容小覷的挑戰。爲應對日益升級的朝鮮核威脅，韓日、韓美日合作的重要性依然如故。更何況，在應對來自美國的關稅颱風的同病相憐的情況下，韓日之間溝通的必要性進一步增大。



不過，距離兩國關係取得進展的具體方向和推進強度等細節協調，還有很長的路要走。此次會談中，歷史問題部分，只有發表文件中提到的“繼承歷史認識”問題。前任韓國政府通過強制動員的解決方案先填滿了水杯的一半，但日本政府還沒有填滿另一半。就美國希望牽制中國而言，與“臺灣有事就是日本有事”的日本不同，相比美中衝突，韓國更應把焦點放在朝鮮挑釁上。



像這樣，韓日之間需要超越的歷史地緣政治認識差異不容小覷。儘管如此，兩國首腦還是決定阻止兩國關係的倒退，在未來合作的發展藍圖下推進兩國關係。只有通過積極的信息積累相互信任，才能產生解決分歧和矛盾的力量和勇氣。應該循序漸進地取得良性循環的進展。

