美國要求“拿出3500億美元投資的具體計劃”，在首腦會談前加大施壓

記者22日獲悉，在李在明總統和美國總統特朗普舉行首次首腦會談之前，韓國外交、產業、貿易負責人破例同時訪美，全力展開活動，這是因爲美國對韓國的對美投資和農產品市場開放提出了追加要求。美方要求韓國拿出關稅協議中決定籌集3500億美元（約490億韓元）對美投資基金的具體計劃。有人指出，美國特朗普政府以根據《半導體法》提供補貼爲由，接連提出追加投資等突發提案，在首腦會談即將舉行之際，正在轉移“球門”，加大施壓力度。● 美國要求“拿出對美投資基金計劃”外交消息靈通人士表示：“據我所知，美國要求提出何時、如何執行3500億美元對美投資基金的具體計劃，目前正在把首腦會談和上述要求聯繫起來。”美國政府人士表示，韓國外交部長趙顯和產業通商資源部長金正官等人訪美“將討論關稅相關問題”。韓美當地時間7月31日達成協議的關稅協商中，決定建立3500億美元的對美投資基金。其中1500億美元（約210萬億韓元）用於造船業合作的“讓美國造船業再次偉大”項目，其餘2000億美元（約280萬億韓元）協調爲半導體、核電站、充電電池、生物等對美投資基金。但是，就2000億美元的對美投資基金，韓美一直存在分歧。韓國解釋稱大部分是由“貸款和擔保”組成，美國則主張都是實際投資。美國商務部長盧特尼克19日在接受CNBC採訪時強調：“將在數週內與韓國、日本達成書面協議。會有實際投資。”日本政府也主張，與美方達成協議的5500億美元對美投資基金是“貸款和擔保”，但盧特尼克反駁稱，“將用他們的錢進行實際投資”。對此，有分析稱，在沒有制定對美投資基金相關協議文件的情況下，美國以下調關稅爲條件，進行了追加施壓。據悉，韓國政府在與美國就對美投資進行談判的同時，還將公佈除對美投資基金之外1500億美元的韓國企業投資計劃。韓國國家安保室長魏聖洛表示：“韓美間的投資和關稅談判還是在逐漸縮小。雖然正在縮小，但仍有待磋商。”他還說：“根據特朗普總統的宣佈，首腦會談還會提到投資問題。投資方面，我們還有更多的計劃，可能會（在首腦會談上）浮出水面。”● 就農產品市場開放問題也存在分歧對農產品開放的分歧也將成爲韓美首腦會談的變數。談判達成當天，特朗普在個人社交媒體“真實社交”上表示，“韓國決定完全開放與美國的貿易，同意接受汽車、卡車、農產品等美國產品”，但韓國總統政策室長金容範在新聞發佈會上明確表示，大米、牛肉等不屬於追加開放對象。魏聖洛也表示：“農畜產品問題確實是美國提出的，但我們正在按照現有立場進行應對。”有人提出，隨着美國就投資和農產品市場開放問題展開最後施壓，首腦會談結束後有可能不會發表包含成果的韓美聯合聲明。美國在2月美日首腦會談時發表了共同宣言，但在最近與菲律賓等國家的首腦會談中省略了共同宣言或共同記者會。魏聖洛表示：“確實正在就共同聲明的草案進行磋商。草案磋商最終會怎麼樣尚難斷言。”申娜莉記者、尹多彬記者 journari@donga.com、empty@donga.com