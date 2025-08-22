中國壟斷製造業的時代，韓國首次面臨產業重組考驗



是韓進海運還是現代商船？



2016年的這一選擇決定了韓國海運業的命運。面臨嚴重海運業不景氣的韓國政府和債權團認爲，不能同時向兩家公司投入公共資金。政府決定拯救現代商船。就是現在的HMM。當時的判斷也有其自身的邏輯。但結果韓國海運業未能恢復當時的市場佔有率，失去了全球網絡和人力。因此，現在還有人指出，“是不是應該救活韓進?”



產業結構調整總是痛苦的選擇，其選擇是否正確需要很長時間才能揭曉。這就是產業重組困難的原因。1999年的“半導體大交易”也是如此。由於存儲器供應過剩引起的不景氣，在政府和當時全國經濟人聯合會的主導下，現代電子決定收購LG半導體。這是SK海力士隊的前身。其宗旨是和三星一起建立二強體制，培養世界競爭力，但在實現“大交易”20多年後，這一宗旨才得以閃耀光芒。



現在結構調整的鋒芒指向了石油化學產業。韓國政府20日啓動了石化產業重組。以蔚山、麗水、大山園區爲中心，國內10家石化企業的石腦油裂解設施生產規模將減少25%。政府還表明了“先努力自救，後政府支援”的方針。



事實上，石化產業結構調整的討論並不是一天兩天來的事情。1990年代、2000年代、2010年代也出現過，但每次都以失敗告終。爲什麼呢?與兩強、三強體制的半導體和造船業不同，石化產業的價值鏈複雜，各地、各園區的情況也各不相同。換而言之，這是無法輕易動手的結構。



政府似乎也知道石化產業的複雜特性，因此認爲企業自救政策是首要的。政府又不是破產企業債權團，很難像過去一樣要求民間企業合併。



但是，如果坐等待企業自身的重組方案，情況太緊迫了。所有結構調整事例的共同點是時機最重要。韓進海運也在破產後才介入，因此陷入了無法回生的境地。



此外，企業在過去政府主導的結構調整中看到了“堅持下去就能活下去”的教訓。也就是說，如果行業狀況反彈，堅持下來可能會佔據壟斷地位。因此，無休止的“弱雞遊戲”持續不斷，最終出現了“照此下去，半數石化企業可能會在3年內消失”的警告。如果能夠自行重組，大概是在中國開始積極增設設備的2021年左右開始。



況且，此次石化危機與過去不同。如果說過去半導體、海運、造船業的危機都受到行業週期的影響很大，那麼這次的問題是來自中國的結構性供給過剩這一史無前例的危機。中國的乙烯自給率正在達到100%，3年後，在滿足本國所有需求後還剩餘超過1000萬噸。



一財界人士稱，這是“平臺壟斷”等中國製造業的特性。也就是說，在美國和日本掌握製造業主導權的時期，由於無法承擔世界生產量，韓國等第二大、第三大企業的作用仍然存在，但中國製造業想要壟斷整個市場。就像谷歌或Meta席捲市場一樣，中國已經席捲了全球鋼鐵和石油化學。也有分析認爲，中國現在甚至對造船業也虎視眈眈。



石化產業結構調整應該成爲韓國如何應對今後中國引發的供應危機的模範事例。政府應該掌握主導權，提出各產業園區的縮減案和相應的具體引導政策。也要承認，痛苦的裁員和社會矛盾是必然的，並準備相應的對策。不要忘記，此次產業重組關係到韓國製造業的命運。

