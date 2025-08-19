“請刪除外包對象的罷工”……執政黨，不要無視財界對“黃色信封法”的呼籲



一直要求執政黨全面撤回《黃色信封法》（工會及勞動關係調整法第二、第三條修正案）的財界後退一步，提出了替對方案。財界表示，可以接受核心爭論焦點之一、對工會成員損害賠償責任加以限制的立法，但請求至少刪除承認轉包工人與承包公司的交涉權等對可能在產業現場引發巨大混亂的若干條款。這是財界對要在本週國會全體會議上通過該法的共同民主黨提出的“至少避免最糟糕情況”的最後呼籲。



韓國經營者總協會等6個經濟團體18日在國會發表聯合聲明，請求不要加入“行使實際支配力的發包企業使用方必須接受外包勞動者交涉要求”的條款，而應維持現行法律條款。同時，對於把勞動爭議對象從現行的“勞動條件的決定”擴大到“影響勞動條件的經營決策”，財界要求至少要刪除“經營決策”部分字樣。企業還表示，需要至少一年的應對寬限期。



財界之所以就使用方的範圍要求維持現行法律，是因爲“實質支配力”這模糊表述預計會給產業現場帶來嚴重混亂。一旦法案通過，在法院對“是否存在實質支配關係”作出判定之前，外包勞動者勢必“先要求交涉再說”，而發包方則陷入是否答應的苦惱，雙方之間的矛盾只能越來越大。若拒絕交涉，而事後被法院判定爲正當交涉對象，經營者可能因不當勞動行爲受到刑事處罰。擁有數百乃至數千家外包企業的大企業，將會一年到頭應付交涉。而由政府決定工資等的公共機關，交涉對象有可能擴大到企劃財政部部長甚至總統。



此外，如果爭議對象中包含“經營決策”字樣，企業的海外工廠建設、擴大投資等經營判斷實際上必須事先得到工會的同意。這意味着，爲了支援美國造船業復興、韓國企業需要對美國進行鉅額投資的“讓美國造船業再次偉大”項目、對迫在眉睫的石油化學產業結構調整等的決策，也有可能成爲罷工的對象。



財界此次接受了一直堅決反對的工會成員損害賠償責任限制。這意味着是應對非法爭議的企業實際上放棄唯一的防禦權。其中包含着即便作出讓步也要阻止產業生態崩潰的迫切心情。即使爲時嫌晚，共同民主黨也應傾聽財界的懇切呼籲，回到原點重新討論法案。

