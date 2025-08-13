李在明與特朗普25日舉行首次會談，“同盟現代化”是主要爭論點

韓國總統李在明將於當地時間25日與美國總統特朗普在美國華盛頓舉行首次韓美首腦會談。這距離李在明6月就任總統82天。韓國總統辦公室發言人姜由楨12日在新聞發佈會上表示：“應特朗普總統的邀請，李在明總統將於24日至26日訪問美國，25日舉行韓美首腦會談。”姜由楨表示：“兩國首腦將討論應對不斷變化的國際安保和經濟環境、把同盟發展成爲未來型全面戰略同盟的方案。雙方還將討論構建韓半島和平和無核化的合作方案。”在駐韓美軍司令澤維爾·布倫森等把重新部署駐韓美軍作爲既定事實的情況下，擴大駐韓美軍的戰略靈活性等所謂“同盟現代化”將成爲首腦會談上主要爭論焦點。預計雙方還將就韓美關稅談判中達成協議的對美投資的具體投資領域和時間等進行後續討論。訪美期間，李在明還將訪問造船業“讓美國造船業再次偉大”項目的核心設施菲利造船廠。姜由楨表示：“兩位首腦將以達成協議的關稅談判爲基礎，就進一步加強包括半導體、電池、造船業等製造業領域在內的經濟合作和尖端技術、核心礦物等經濟安保夥伴關係的方案進行協商。”與此同時，姜由楨表示：“據我所知，（李在明的）日本相關日程還沒有確定。”總統室正在推進李在明在訪美之前先訪問日本的日程。申圭鎮記者、朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com