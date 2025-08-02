孫興慜英超去留撲朔迷離 弗蘭克主帥言論反復引關註

英格蘭足球超級聯賽（英超）托特納姆熱刺隊球員孫興慜（33歲）於1日與隊友壹同抵達韓國。正在進行季前亞洲巡回賽的托特納姆熱刺隊將於3日晚8時在首爾世界杯體育場與同屬英超聯賽的紐卡斯爾聯隊進行壹場友誼賽。當天，為了壹睹孫興慜及19歲新星梁民革等托特納姆熱刺球員的入境場景，眾多球迷來到仁川國際機場。托特納姆熱刺隊與紐卡斯爾聯隊的友誼賽，可能成為身陷轉會傳聞的孫興慜身披托特納姆熱刺隊戰袍馳騁賽場的最後壹場比賽。面對接連不斷的轉會相關報道，孫興慜和托特納姆熱刺俱樂部均保持沈默。在此情況下，6月執掌托特納姆熱刺隊教鞭的托馬斯•弗蘭克主帥（52歲•丹麥）就孫興慜去向發表了反復無常的言論，使得孫興慜的未來陷入迷霧。弗蘭克主帥在上月19日對陣雷丁隊（英格蘭足球甲級聯賽）的友誼賽前、作為主帥上任後的首次正式記者會上表示：“若壹名球員長期效力於壹家俱樂部，俱樂部需就其去留作出決定。關於孫興慜，我們5、6周後再做考量。”此番言論似暗示考慮孫興慜轉會。孫興慜在對陣雷丁隊（2比0，托特納姆熱刺勝）的比賽中出場45分鐘，但未能貢獻進球或助攻數據。5天後，美國體育專業媒體《The Athletic》報道稱：“美國職業足球大聯盟洛杉磯FC俱樂部已準備就引進孫興慜展開談判。”此後，美國及英國媒體接連報道稱洛杉磯FC俱樂部總經理已親赴英國倫敦運作孫興慜轉會事宜，使得孫興慜加盟洛杉磯FC隊的可能性大增。對此，弗蘭克主帥於上月29日做客英超專業YouTube頻道“穿西裝的男人”時，在被問及孫興慜後回應道：“孫興慜是下賽季能在托特納姆熱刺隊擔當重要角色的球員。他是在托特納姆熱刺隊取得諸多成就的傑出球員，目前正以出色的態度投入季前訓練。”此番表態與其10天前的言論溫差巨大。在弗蘭克主帥似傾向孫興慜留隊的言論發表後，英國體育媒體《球隊談》於上月30日報道稱：“托特納姆熱刺隊為保護孫興慜的價值，正考慮提出續約提議。”若未完成續約，孫興慜與托特納姆熱刺隊的合同將於明年6月到期。上月31日在香港舉行的托特納姆熱刺隊與英超阿森納隊的“北倫敦德比”（1比0，托特納姆熱刺勝），孫興慜被寄予首發出場的期望。自2015年效力托特納姆熱刺隊以來，孫興慜對陣阿森納隊時表現壹貫強勁，累計出戰22場，貢獻9粒進球和4次助攻。然而，當日弗蘭克主帥未將孫興慜列入首發名單。孫興慜於下半場第33分鐘替補出場，但未能取得進球。孫興慜自2023年8月起佩戴托特納姆熱刺隊隊長袖標。作為球隊標誌性球員，若孫興慜繼續留在托特納姆熱刺隊，很可能繼續擔任隊長。但弗蘭克主帥在與阿森納隊的比賽後表示：“尚未決定下賽季由誰擔任隊長。我們需要進壹步了解隊內球員。”托特納姆熱刺隊將於2日舉行對陣紐卡斯爾聯隊賽前的官方記者會。預計屆時將有大量關於孫興慜轉會與否的韓國媒體提問，各方關註弗蘭克主帥此次會否給出明確答復。韓鐘浩記者 hjh@donga.com