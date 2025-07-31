國民力量黨再次分裂……“安哲秀不是爺門” VS “權性東是尹錫悅走狗”

隨着黨權競爭全面展開，國民力量黨的內訌不僅圍繞黨的革新和人事刷新開始擴散，圍繞如火如荼的“三大特檢”調查也出現了分裂。權性東議員和安哲秀議員對特檢調查進行刻薄的指責，並提出了責任論。權性東30日針對安哲秀批評稱：“在自己造就的情況下，他還像犧牲者一樣演繹悲壯美，再次讓人感受到‘汝矣島代表性下男子（不夠爺門）’的外號不是白得的。”隨着安哲秀在前一天的黨代表選舉參選宣言中公開要求協助內亂特檢證人調查的短信，並聲稱“這是試圖給國民力量黨打上內亂政黨的烙印”，權性東就此進行了抨擊。隨着安哲秀指認自己和權寧世議員是人事刷新對象，權性東10日辭任革新委員長職務，並抨擊稱“下男人的領導能力”。權性東還表示：“（安哲秀）說是從特檢組那裏收到了一條短信，大驚小怪的。獨自對充滿違憲要素的特檢法投了贊成票，之後以‘人員清算’的名義把同志們逼上懸崖絕壁的人就是安（哲秀）議員。”他還說：“同志們倒在政治調查的大刀之下時，他面帶微笑袖手旁觀，但當本人接到連切割刀水平都達不到的配合證人調查要求時，又大聲疾呼‘這是沒有分寸的政治調查’，令人失笑。”隨後，安哲秀在臉書上上傳了2022年7月時任國民力量黨院內代表權性東與時任總統尹錫悅在社交網站“電報”上互發短信的照片，並寫道“走狗”。當時尹錫悅稱，“換掉了在黨內開槍的黨代表（李俊錫前代表），局面爲之一變了”，權性東則回答說，“我會好好遵從總統的意願，展現黨政團結一心的樣子”，尹錫悅又回覆了“櫻桃點贊”的表情符。