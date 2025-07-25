孫基禎“第二枚金牌”青銅頭盔亮相 國博特展可睹寶物真容

1936年德國柏林奧運會馬拉松金牌得主孫基禎（1912∼2002年）。他在整整50年後才收到冠軍獎品——壹件“希臘青銅頭盔”（寶物）。那是1986年在德國舉行的奧運會50周年紀念活動。當時孫基禎表示：“這是第二次獲得金牌的感覺。壹次是當時的金牌，另壹次是今天這個青銅頭盔。”他遲遲才獲得的青銅頭盔制作於公元前6世紀希臘科林托斯。是為祈求奧運會勝利並獻給神明而制作的。其玄妙的青綠色、內收後流暢外展的造型等均非同尋常。柏林奧運會期間，希臘壹家報社將其作為馬拉松冠軍的獎品提供，但未能送達孫基禎手中。孫基禎在數十年後收到頭盔時曾表示：“多虧1976年《東亞日報》刊登（頭盔相關）報道後，旅德僑胞盧洙雄先生查閱柏林多家博物館最終找到線索並告知，才得以開展返還工作。”人們可以在25日開幕的韓國國立中央博物館特別展覽“用雙足征服世界”中再次見到這頂青銅頭盔。為迎接光復80周年而舉辦的本次展覽，將展出孫基禎紀念館收藏的柏林奧運會金牌和月桂花冠、報道其奪冠消息的美國《紐約時報》等共18件物品。博物館方面表示：“金牌、月桂花冠和冠軍獎狀齊聚壹堂，是自2011年大邱世界田徑錦標賽紀念特別展以來14年來的首次。”壹張寫有孫基禎於1936年8月15日（光復9年前）為壹名外國人簽名“Korean 손긔졍”（Korean 孫基禎）的明信片也將首次公開。這是收藏體育相關文物的許鎮道先生於1970年代在歐洲某拍賣會上競拍獲得的明信片。學藝研究員權惠恩（音）表示：“據孫基禎自傳記載，孫基禎為了向世界宣告自己不是日本人而是韓國人，壹有機會就用韓文為外國人簽名。”展覽講述了在日本帝國主義壓迫下，孫基禎雖不得不佩戴日本國旗參賽，卻胸懷祖國站上領獎臺的故事，以及此後在世界舞臺上活躍的韓國馬拉松選手們的故事。1947年，孫基禎作為教練佩戴太極旗參加了第51屆美國波士頓馬拉松大賽。他當時對在該賽事中創造世界紀錄的運動員徐潤福（1923∼2017年）說“妳擁有為祖國奔跑的自豪感”，這段鼓勵的話也廣為人知。展覽中還可通過人工智能（AI）技術重現他的這段歷程的視頻。李知允記者 leemail@donga.com