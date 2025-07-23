特朗普和李在明的教育部



“如果當選總統，將廢除教育部。”



去年秋天，時任美國共和黨總統候選人特朗普在選舉遊說中說出這句話時，筆者露出了苦澀的笑容。因爲想到，“在地球的另一端，教育部也是公衆之敵啊”。不僅在美國，在韓國，“廢除教育部”也是選舉時經常出現的公約。教育部作爲對現教育不滿和不信任的象徵，僅憑廢除一詞就能給國民帶來宣泄，是一種“氣爽公約”。



因此，起初也以爲特朗普的發言只是爲了“刺激選民的選票”。但如今，特朗普總統真的是在消滅教育部。競選期間一直對美國教育表現出強烈問題意識的特朗普，就任後總統立即通過行政命令指示，在法律和制度允許的最大範圍內解散教育部。



特朗普政府表示，教育部的主要功能中，學費貸款將交給財政部，人力政策將交給勞動部，援助殘疾學生將交給保健福利部，身份問題將交給法務部。軍屬學生的援助由國防部負責，印第安人的教育援助由內務部負責。撇開政策贊成和反對不談，這表明特朗普對教育工作非常上心。



特朗普的立場是，“教育權應由各社區和家長擁有，而不是國家”“教育部效率低下、官僚主義盛行，是不必要的組織”。實際上，特朗普政府以教育部爲對象，正在進行高強度的結構調整。從今年3月開始，教育部4100多名職員中約有1400名實際上被解僱，進入了休假狀態。雖然“正式廢除”教育部需要國會表決，並不容易，但他的想法是要“實質性解散”教育部，使其事實上無異於廢除。



美國聯邦教育部的殘疾學生和少數羣體、低收入階層學生相關業務比重較大。因此，反對廢除的呼聲也很高。儘管如此，特朗普仍然強調效率和自律性，並採取了強有力的措施。



韓國又如何呢？與美國不同，韓國教育部的大學等高等教育相關業務比重較大。儘管如此，只要點擊教育部網站上的“教育部介紹-組織架構”欄目，就能知道教育部是多麼龐大的集團，也是將各種業務分成小塊的組織。小學、初中、高中學生人數呈幾何級數減少，但在組織結構方面，僅從停留在“嬰兒潮”時期的全國17個市、道教育廳、176個教育支援廳、246個直屬機關，就可以看出教育部有多麼龐大。這還不夠，還聲稱要制定國家百年大計，在教育部上又成立了“屋上屋”的國家教育委員會。從數字上看，該組織是第一大組織。



然而，普遍認爲，教育部對學生、家長、教師們爲之頭痛的問題，並沒有提出有意義的解決方案。



教育部門如此迫切需要變化和改善，但李在明總統提名的其部長人選，卻是對小學、初中、高中教育的理解令人產生懷疑、涉嫌犯有嚴重剽竊論文行爲的李真淑。對此，有評價認爲，這無異於暴露出新政府對教育政策缺乏關心。



另外，從教育部長兼任社會副總理這一層面來看，對平凡、誠實的國民生活的理解和共鳴能力的重要性，也不亞於實務能力和專業性。但李真淑把兩個子女都送到了需要鉅額學費的美國私立初中和高中。送子女出國留學是自由的。但送子留學的過程和李真淑對此進行說明的樣子，與國民情緒相去甚遠。



希望新任教育部長人選是同時具備廉恥和能力的人。在對教育的期待已經大幅下降的韓國，如果是不適合教育部的人士再次被提名爲部長，這將成爲“廢除教育部”的呼聲進一步高漲的契機。

