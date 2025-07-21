孫興慜身陷轉會傳聞 季前賽首戰出場45分鐘未獲進攻點

身陷轉會傳聞的英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊“隊長”孫興慜（33歲•照片）在季前賽首場比賽中出戰45分鐘，未取得進攻點（進球或助攻）。孫興慜於19日在英國伯克郡的塞雷克特汽車租賃體育場，對陣英格蘭足球甲級聯賽（第三級別）球隊雷丁的季前友誼賽中，下半場伊始登場。孫興慜佩戴隊長袖標打滿下半場，但未能制造出有威脅的場面。他的壹對壹突破和傳中嘗試接連被對方防守球員阻擋，下半場第27分鐘在角球機會中打出的射門則大大偏出球門。另壹方面，被評價為孫興慜替代者的“新援”穆罕默德•庫杜斯（25歲）本場出任右邊鋒並貢獻壹次助攻。庫杜斯在下半場第8分鐘於禁區左側送出傳球，由防守球員盧卡•布斯科維奇（18歲）攻破對方球門。托特納姆熱刺隊當天以2比0獲勝。托特納姆熱刺隊新任主帥托馬斯•弗蘭克（52歲）在賽前接受記者采訪時表示：“（孫興慜）已在托特納姆熱刺效力10年，並捧起過冠軍獎杯。他是壹位非常重要的球員。”但他同時指出：“若壹名球員長期效力壹家俱樂部，俱樂部需就其去留作出決定。5、6周後再作考慮。”孫興慜與托特納姆熱刺的合同將於明年6月到期，只有在此之前轉會，托特納姆熱刺才能獲得轉會費。韓鐘浩記者 hjh@donga.com