三星電子的營業利潤爲89萬億韓元，首次超過英偉達

三星電子今年第二季度（4月-6月）的營業利潤爲89.4萬億韓元，刷新了全世界民間企業中季度營業利潤的最高紀錄，也超過了全球市價總額排名第一的人工智能半導體企業英偉達之前創下的最高業績。這是反映了爲發放職員績效獎而預留約17萬億-19萬億韓元準備金之後的數字，據推測，扣除績效獎之前，第二季度的實際利潤至少超過106萬億韓元。三星電子7日公佈，以今年第二季度的合計爲準，暫定銷售額爲171萬億韓元，營業利潤爲89.4萬億韓元。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別增加129.31%和1810.26%。與前一季度相比，銷售額和營業利潤分別增加27.74%和56.21%。這甚至超過了英偉達的歷史最高季度營業利潤（今年2月-4月的537.83億美元，約81.6852萬億韓元）。即使將範圍擴大到國營企業，領先三星電子季度業績的也只有阿美石油公司（2022年第二季度865.31億美元，約132萬億韓元)。當時，由於俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價每桶超過1000美元。三星電子在第二季度的91天裏，每天創下近1萬億韓元的營業利潤（約9800億韓元）。這比三星電子從2023年到2025年近3年間營業利潤的總和（82.8940萬億韓元）還要多。證券界提出的第二季度營業利潤預測值（85.5118萬億韓元）也高於3.8882萬億韓元（4.55%）。況且，今年第二季度的營業利潤還體現了半導體部門的特別績效獎準備金約17萬億-19萬億韓元。三星電子在第一季度（1月-3月）因勞資協商尚未結束，沒有留下這筆準備金，在第二季度一次性反映。之所以出現這樣的“有史以來最高業績”，是因爲人工智能內存超級循環導致價格飆升。證券界分析說，雖然沒有公開各事業部的業績，但半導體部門佔全體營業利潤的大部分。在半導體繁榮將持續至明年的預測佔主導的情況下，主要證券公司預測今年三星電子的年營業利潤將達到360萬億到388萬億韓元。三星證券表示：“季度營業利潤超過100萬億韓元很有可能持續1年以上。”李珉娥記者 omg@donga.com