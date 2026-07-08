黑暗的古巴，會有陽光照耀的日子嗎？

因西方長期制裁而面臨經濟崩潰的加勒比海國家古巴6日發生大規模停電。這是今年以來第三次全國停電，也是去年10月以來第八次停電。古巴電力局6日發佈緊急聲明說，國家整體電力供應被切斷。路透社報道說，截至當天下午，當局僅恢復了首都哈瓦那電力需求的1%左右。因此，約1000萬名古巴國民的大部分在接近體感40度的潮熱中展開了殊死搏鬥。路透社當天推算，在電網崩潰之前，古巴近三分之二領土已經停電，電力狀況早已達到極限。一名哈瓦那市民說：“由於停電中的炎熱天氣，別說工作，就連睡覺都困難。咬緊牙關挺着。”《紐約時報》報道說，繼哈瓦那之後，古巴第二大城市聖地亞哥不僅停電，連煤氣供應也中斷，居民們正在用炭或木柴做飯。1959年由菲德爾·卡斯特羅領導的共產革命登場後，古巴政權一直與美國及西方主要國家對立，受到各種經濟制裁。特別是美國總統特朗普去年1月再次執政後，公然提出“讓古巴共產黨政權崩潰”，勒緊了對古巴的封鎖。特朗普政府今年1月還擄走了古巴的核心友邦委內瑞拉的總統馬杜羅。由此，由世界第一大原油擁有國委內瑞拉供應的廉價原油事實上也被中斷，能源危機加重。特朗普不僅如此，還預告要對墨西哥等向古巴提供原油的國家實施關稅炸彈。古巴今後也難以籌措到原油。美聯社認爲，由於能源危機導致醫院內電力不足等原因，古巴共產政權一直以主要政績引以爲豪的“無償醫療體系”也正在崩潰。古巴最好的醫療機構哈瓦那的埃爾馬諾斯·阿梅海拉斯醫院也表示，受設備故障等影響，已經6個多月沒有向患者提供計算機斷層掃描（CT）服務。金寶拉記者 purple@donga.com