率韓國隊晉級世界杯16強的本托表示“希望再次執教韓國隊”

經確認，在2022年卡塔爾世界杯上率領韓國國家足球隊闖入16強的保羅•本托前主教練（葡萄牙，見圖）已向大韓足球協會表達了希望再次擔任韓國隊主教練的意願。據大韓足球協會相關人士透露，本托前主教練向壹名在其離開韓國後仍保持聯系的足球協會職員傳達了有意目前空缺的韓國隊主教練壹職的意思。卡塔爾世界杯後離開韓國的本托前主教練，于2023年7月出任阿聯酋（UAE）代表隊主教練。去年3月因成績不佳卸下阿聯酋隊指揮棒的他，目前正在休息。足球協會宣傳室表示，由于下任主教練選拔程序尚未啓動，因此很難將本托前主教練視爲正式的下任主教練候選人。協會宣傳室稱：“國家代表隊戰力強化委員會會議從未討論過主教練候選人選。也尚未進入接受申請的階段。”2027年亞足聯亞洲杯將于明年1月在沙特阿拉伯開幕，在此背景下，對韓國球員了如指掌的本托前主教練是壹張頗具吸引力的牌。在2026年美加墨世界杯上擔當韓國中場核心的黃仁範（費耶諾德），正是由本托前主教練提拔至成年國家隊的代表性球員。但曾共同征戰卡塔爾世界杯的“本托師團”實際已解體，像過去那樣組建高專業水平教練團隊並非易事，這可能成爲障礙。曾任首席助教的塞爾吉奧•科斯塔目前擔任韓國職業足球K1聯賽濟州隊主教練，教練菲利佩•科埃略則執掌羅馬尼亞職業足球聯賽克拉約瓦隊的指揮棒。也有懷揣挑戰國家隊主教練職位意願的韓國籍教練。率領FC首爾隊在本賽季位居K1聯賽榜首的金基東主教練，在5日結束與仁川隊的比賽後表示：“如果機會來臨，我有想挑戰的想法。”同壹天，仁川隊主教練尹晶煥表示：“雖然我總是說擔任國家隊主教練是我的夢想，但似乎現在還多有不足。”金培中 wanted@donga.com