李在明在北約首秀提議“將國防工業夥伴關系升級至2.0”

李在明總統應北約（NATO）秘書長馬克•呂特的邀請，在就任總統後首次出席7日和8日（當地時間）在土耳其安卡拉舉行的北約峰會。李在明總統出席峰會國防工業論壇，提議超越武器系統交易的防務産業合作，將其升級爲共同制造、共同使用的“國防工業夥伴關系2.0”。李在明總統7日出席安卡拉峰會正式活動北約國防工業論壇，在以“共同價值、更強産業基礎”爲主題的環節中發表了5分鍾基調演講。李在明總統以“大韓民國與北約的國防工業團結”爲主題，強調韓國是基于共同價值與北約盟國積累防務産業能力的夥伴，並宣布將關系提升爲“國防工業夥伴關系2.0”。在北約將共同開發、共同生産、共同采購及通用標准等互操作性作爲安全合作優先事項的背景下，這有望成爲韓國防務産業進入北約武器供應鏈的安全合作契機。此次國防工業論壇在北約峰會曆史上尚屬首次。在美國總統唐納德•特朗普以國內生産總值（GDP）5%以上爲標准施壓北約增加國防開支的情況下，北約盟國正呈現增撥國防預算、強化自身防務産業生産能力的趨勢。有分析認爲，這將成爲韓國與占據全球國防開支55%的最大防務市場北約盟國構建穩固防務供應鏈的契機。李在明總統在出席國防工業論壇之前，與呂特秘書長舉行會晤，討論了加強韓國與北約合作的方向。隨後，李在明總統與呂特秘書長壹道，同日本、澳大利亞、新西蘭等所謂“印太四國”（IP4）領導人舉行了小範圍會談。小範圍會談討論了北約與印太四國之間的安全合作。安卡拉=尹多彬記者 empty@donga.com