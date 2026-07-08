“獨島，明明白白是韓國的一部分”……1948年美軍正式文件被發現

1948年美軍表示“獨島明明白白是韓國的一部分”的正式文件在美國被發現。據評價，這是反駁日本“韓國1952年宣佈和平線時非法佔領獨島”的無理主張的重要資料。與此同時，還發現了光復後還不到一年時間時韓國地方行政機關首次闡明獨島領土主權的公文。東北亞歷史財團7日表示：“在美國國家檔案和記錄管理局收藏的1948年《獨島轟炸事件文檔》中，發現了美軍承認‘1947年9月利揚庫爾巖（獨島）是韓國的一部分（definitely established in September 1947 that Liancourt Rocks was a part of Korea）’的記錄。”1947年9月，美軍遠東軍總司令批准獨島爲轟炸演習地點。● “獨島=韓國領土”是美國一貫立場據財團透露，上述內容在美國遠東空軍司令部移交給遠東軍司令部的《獨島轟炸事件報告》附件中得到確認。獨島轟炸事件是指1948年6月8日遠東空軍第93轟炸戰隊投下炸彈，造成在獨島作業的14名韓國漁民死亡或失蹤，另有9人重傷。報告指出，事件的原因在於獨島是韓國領土一事鮮爲人知。有分析認爲，美軍原本清楚這一事實，規定每次進行轟炸演習時都必須事先通知駐韓美軍司令部，但由於第5空軍違反程序，導致韓國人在作業過程中遭受損失。東北亞歷史財團獨島室長洪成根（音）解釋說：“該文件不是爲了向外部展示而製作的，而是用於內部的機密文件。這證明二戰結束後美國確立了一貫認爲‘獨島是韓國領土’的立場。”● 鬱陵郡郡守：“必須公佈‘獨島是韓國領土’”在相關文檔中還發現了1946年4月25日鬱陵島司（鬱陵郡守）發給慶北道知事的“鬱陵島所屬獨島所有權確認案”的文件複印件。這份文件要求美軍政廳與日方交涉，公佈獨島是韓國領土。除“韓國（大韓帝國）末期將其確認爲我國領土，並附有因擔心日本侵略，時任鬱島郡守向上級報告的證據”等內容外，還稱獨島是“捕獲海獅、海帶、鮑魚等的東海寶庫”。洪成根指出：“光復後的混亂時期，地方行政官也堅定地認爲獨島是鬱陵島的附屬島嶼，展開了積極守護主權的努力。”此外，文檔中還發現1948年6月16日鬱陵島司爲說明獨島是韓國領土的理由而向美軍法務官提交的《獨島所有權問答書》、1948年6月18日鬱陵島司和相關公務員陳述獨島之於鬱陵島居民是什麼樣的島嶼的《獨島炮擊事件陳述書》等。陳述書中強調，獨島是鬱陵島和江原道沿岸居民從“50多年前”開始出海捕魚的舞臺。1906年大韓帝國鬱島郡守沈興澤的《沈興澤郡守報告》將獨島明示爲“本郡所屬”，其手抄本（1946年）也被找到。該手抄本比之前流傳的1947年鬱陵島廳保管本早1年。鬱陵島民洪在賢（音）1947年8月20日向南朝鮮過渡政府外務處日本科長提交的“獨島漁業證言文件”（洪在賢陳述書），也首次發現了看似1947年製作的複印件。● 在美國國家檔案和記錄管理局找到資料共222頁的資料是聖公會大學東亞研究所研究教授全甲生（音）在廣泛調查政府成立前後美軍文件時，在美國國家檔案和記錄管理局下屬馬里蘭州國立公文館二館二樓文件室發現的。作爲冷戰研究者，全甲生從20世紀90年代末起在國家檔案館調查相關資料，並將此次確保的資料圖片捐贈給了財團。全甲生7日在首爾市永登浦區時代廣場獨島體驗館舉行的捐贈儀式上表示：“執行轟炸任務的報告和韓國倖存者的陳述書、鬱陵島警方的報告共存於同一文檔中，從這一點來看，具有很大的史料價值。”東北亞歷史財團評價說：“這是證明1945年至1948年韓國擁有獨島主權的歷史性成果。”1948年美國遠東空軍司令部向上級報告的《獨島轟炸事件報告書》（左圖）、鬱陵郡郡守等陳述獨島是韓國人捕魚舞臺的《獨島漁船轟炸事件》陳述書（上圖）、光復後首次闡明獨島是韓國領土的公文《鬱陵島所屬獨島擁有確認案》。這是美國國家檔案和記錄管理局最近發現的1948年獨島轟炸事件相關美軍調查資料中的一部分。（東北亞歷史財團提供）趙鍾燁 jjj@donga.com