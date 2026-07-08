企業與人才湧向得克薩斯州的原因



“得克薩斯是名副其實的‘企業總部的中心地’。”



上月，美國經濟媒體“財富”公布美國500強企業（以銷售額爲准）中，將總部設在得克薩斯州的企業數量最多。得克薩斯州州長格雷格•阿博特就此作出上述表示。



坐擁57家美國500強企業總部的得克薩斯州，領先于長期被視爲美國産業中心地帶的加利福尼亞州（56家）和紐約州（53家）。將總部設在得克薩斯州的代表性大型科技企業包括甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）、惠普（HP）以及太空探索技術公司（SpaceX）等。大量吸引美國知名企業總部的得克薩斯州，其成功秘訣看似平凡，即營造了有利于企業發展的環境。



得克薩斯州是美國代表性原油産地，財政充裕。因此稅收較少。沒有個人所得稅，法人稅等企業負擔的稅收也偏低。這與以高稅負聞名的“競爭者”加利福尼亞州形成代表性區別。據美國稅收研究機構“稅收基金會”稱，加利福尼亞州個人所得稅最高稅率爲13.3%，居美國之首。在房價與整體生活物價方面，得克薩斯州也遠低于加利福尼亞州和紐約等地。



在這些優勢中，相較于加利福尼亞州和紐約等地偏保守的氛圍，也正成爲企業及其成員青睐得克薩斯州的原因被凸顯出來。得克薩斯州是在總統選舉及參衆兩院選舉中共和黨持續展現強勢的傳統保守傾向地區。理所當然的，與加利福尼亞州和紐約等進步傾向地區相比，這裏強調所謂“政治正確（Political Correctness）”與“多元、公平、包容（DEI）”的文化較爲淡薄。



在得克薩斯州，因對性少數群體的各種關懷、對毒品與犯罪相對寬容的政策等可能引發的文化沖擊，要少得多。實際上，特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克在2024年將太空探索技術公司總部從加利福尼亞州遷至得克薩斯州時，曾指出加利福尼亞州過度的進步文化是問題所在。加州大學伯克利分校政府研究所2020年進行的民意調查顯示，在希望離開加利福尼亞州的居民中，約半數將“政治與文化”列爲考慮移居的原因。



最近見到的矽谷大型科技企業工程師S某也談了類似故事。這位在美國讀完大學和研究生院後，在矽谷活動了20多年的50多歲旅美僑胞，其身邊也有移居得克薩斯州大型科技企業的熟人。S某稱：“許多去得克薩斯州的人強調，與加利福尼亞州相比，較低的稅收、低廉的房價，以及並非那種強調政治正確與多元、公平、包容的文化，也是優點。”並補充道：“也有不少人說‘好在孩子不會在得克薩斯州接觸到在加利福尼亞州常見的中性衛生間之類的東西’。”



也就是說，不再經曆政治正確主義帶來的心理不適，也是從“加利福尼亞州居民”變爲“得克薩斯州居民”的人們列舉的優點。



歸根結底，得克薩斯州作爲企業中心地取得的成果清楚地表明，地區的文化與情緒，連同政策與規制壹道，對吸引企業及其成員産生著影響力。同時也揭示出，企業和個人在分別考慮事業和工作崗位時，除經濟層面外，也會深入考量文化因素。這意味著，若要在全球範圍內展開的吸引企業、培育企業的競爭中取得成果，即便眼下不掀起肉眼可見的波瀾，也有必要審視特定的文化與理念是否在過度施加影響。

