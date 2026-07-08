去年綜合房地產稅87%由上位10%納稅人繳納

據調查，去年綜合房地產稅的87%由上位10%的納稅人負擔。佔個人綜合房地產稅納稅者一半以上的60歲以上高齡羣體人均繳納264萬韓元。據分析，這主要是因爲退休資產集中在房地產。據國稅廳國稅統計門戶網站7日數據，去年包括土地和住宅在內的綜合房地產稅決定稅額（個人+法人）爲4.8565萬億韓元。其中，上位10%納稅者決定稅額爲4.242萬億韓元，佔全體的87.3%。綜合房地產稅是累進稅率結構，擁有的房地產資產越大，稅負就越大。去年，個人綜合房地產稅納稅人爲54.8177萬人，決定稅額爲1.3195萬億韓元。從年齡段來看，60歲以上高齡羣體所佔比重較大。60歲以上的納稅人爲28萬4950名（52.0%），超過一半。60多歲人羣佔15.3543萬人（28.0%），70歲以上人羣佔13.1407萬人（24.0%）。他們繳納的綜合房地產稅額爲7530億韓元，佔全體個人綜合房地產稅額的57.1%。相當於人均負擔264萬韓元。據分析，退休的高齡羣體資產集中在房地產等，綜合房地產稅負擔也因此相對集中。20多歲的綜合房地產稅納稅者爲1926人，共繳納49億韓元。人均繳納額爲257萬韓元。未滿20歲的未成年人中有363名繳納人，共繳納7億韓元。相當於人均193萬韓元。財政經濟部計劃在本月底公佈包括房地產在內的稅制調整方案。政府表示要確立以實際居住者爲中心的住宅市場，正在準備稅制調整。政府正在研究上調綜合房地產稅公平市場價格比率、減少非居住長期擁有特別減免優惠等提高住宅擁有負擔的方向。世宗=金秀妍記者 syeon@donga.com