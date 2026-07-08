加拿大潛艇競標遇挫……當作跨越北約壁壘的“苦口良藥”

在規模達60萬億韓元的加拿大潛艇采購項目（CPSP）競標中，韓華海洋飲恨。加拿大總理馬克•卡尼6日宣布，選定德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）爲加拿大潛艇采購項目的優先談判對象。李在明總統評價稱：“雖未取得期待的結果，但我們明確展示了自身潛力。”李在明總統應邀請出席7日至8日在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，面向北約國家展開防務推銷外交。加拿大潛艇項目訂單落空雖令人遺憾，但應將其作爲韓國防務産業實現飛躍的墊腳石。韓國此次將潛艇跨太平洋派往當地，通過民官軍聯合總力戰，結果與曾是我們潛艇技術學習對象的德國並駕齊驅，直到最後展開了激烈角逐。卡尼總理也強調稱：“蒂森克虜伯海洋系統公司和韓華海洋均滿足了苛刻的要求條件”，表明雙方勢均力敵。然而，韓國未能跨越“北約同盟”的壁壘。向北約提供三分之壹潛艇的蒂森克虜伯海洋系統公司打出成員國間互操作體系，特別是與德國、挪威的共同平台，對加拿大而言，等于不得不選擇北約盟國的潛艇。其間，韓國在世界防務市場上憑借“優良品質、低廉價格、快速交付”取得了顯著成果。特別是最近幾年，隨著戰爭接連爆發，坦克、自行火炮、防空武器等韓國優勢品目需求井噴，實現了急劇增長。但如今，必須超越性價比戰略，以技術實力進壹步提升的武器系統、當地開發與生産等聯動戰略，乃至作爲安全夥伴發展團結關系來決壹勝負。此次李在明總統出席的北約峰會，堪稱全球最大規模防務市場開啓的舞台。受俄羅斯入侵烏克蘭以及美國打壓盟國影響，飽受安全不安困擾的歐洲國家近來大幅增加國防預算，加緊增強戰力。因歐洲産品尚不完善，而美國産品因戰爭自顧不暇，韓國産品正受到關注。但這壹時機稍縱即逝。唯有構建起堪比歐洲及同盟的信賴關系，韓國防務産業的未來才能豁然開朗。