李在明：“共同努力整頓憲法”……朝野協商正當其時



在17日製憲節到來之際，李在明總統在臉書上發文稱：“現在應該重新整頓和修改我們的憲法。希望國會能夠進行‘以國民爲中心的修憲’大長征。”他同時提出了收錄五一八憲法全文、強化基本權利、擴大自治分權、改革權力機構等。國會議長禹元植也在制憲節祝詞中提出“階段性連續修憲”，並表示：“有必要朝國會、政府和國民能夠欣然同意的‘最低水平修憲’邁出第一步。”



李總統的修憲論是配合制憲節重新提出的水平。李總統在總統選舉時提出了總統四年連任、國會推薦國務總理、廢除檢察機關壟斷拘捕令申請權等修憲案。這次李總統提出“以國民爲中心的改憲”，主張改憲不是由總統室主導，而是由國會主導，在自己的改憲案中排除了調整權力結構案。如果由總統主導，固然可能引起國會的反對，但也有人指出，這是不是已經把修憲責任交給了國會。



大家都同意，1987年民主化的產物——現行憲法中已隨着近40年歲月的流逝壽終正寢。儘管如此，修憲嘗試每次都未能實現，是因爲政界側重於根據各自利害關係展開調整權力結構的討論。特別是，新掌權的一方經常自己推翻此前提出的修憲主張。因此，改憲論在權力的又一個失敗浮出水面時才被點燃，每次都成爲吞噬所有焦點的“黑洞”，只會助長分裂和矛盾。



爲了避免重蹈覆轍，應儘快進行討論。李總統已經表示“一一依次完成”，將明年的地方選舉和2028年的議會選舉作爲第一次和第二次改憲日程。禹議長的“最低水平是第一步，分階段連續修憲”論也是同樣的意思。距離明年地方選舉已不到一年。修憲是爲國家打造前進的跳板，不應該是國論分裂，而應該是團結的過程。朝野應儘快進行協商。

