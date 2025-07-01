李在明：“《完全上當》看哭了……看到了韓國文化產業的可能性”

李在明總統30日表示：“我最近主要關心的是如何打造謀生之路。看到《完全上當》後，我想，這可能成爲把這個產業培養壯大、把大韓民國展現在全世界面前的決定性契機。”當天下午，李在明在龍山總統辦公室松樹草坪舉行“文化強國之夢，走向世界的大韓民國”活動。當天的活動有《完全上當》的導演金元錫、獲得美國託尼獎六冠王的韓國創作音樂劇《圓滿結局（Happy Ending）》的編劇朴天休、榮獲法國文化藝術勳章“司令官”的聲樂家曹秀美、在瑞士洛桑芭蕾舞大賽上首次獲得韓國男性舞蹈演員冠軍的芭蕾舞演員朴允在、在戛納國際電影節學生單元憑藉短篇電影《初夏》獲得一等獎的導演許嘉英等出席。有傳聞稱，在當天的活動中，李在明在觀看《完全上當》時流下了眼淚。總統夫人金惠景說：“這個人（李在明）週末有時間，所以就趕在週末一起看，好象是忍着到了後面才哭的。”李在明笑着說：“本以爲肯定是因爲更年期才哭的，但好像不是。不過聽說這個節目在拉美和歐洲等地也獲得好評，真的很可能是那麼回事。”李在明在當天的活動中強調了“文化強國”的重要性。他表示：“看着電視劇，我強烈地想到，韓國的文化可以大規模地發展，從而創造國民的工作崗位，也可以成爲培養韓國軟實力影響力的好素材。韓國文化力量這個東西，不僅僅是歌曲，還有新的領域。”朴訓祥 tigermask@donga.com