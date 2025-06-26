“光州軍用機場遷移由政府負責”，李在明指示成立工作專班

爲了解決圍繞光州軍機場遷移問題的地區矛盾，李在明總統25日指示總統室設立由光州、全羅南道、全南務安郡、企劃財政部、國土交通部、國防部等參與的六方工作專班。李在明當天下午在光州國立亞洲文化殿堂舉行的光州市民·全羅南道居民市政廳會議活動中聽取務安郡反對軍機場搬遷的情況後，作出了上述表示。李在明表示：“如果相互適當妥協，就可以享受到更好的狀態。我認爲應該由國家層面來負責。”李在明還強調了地區均衡發展。李在明表示：“韓國過分集中在首都圈。大部分問題都是首都圈被擠爆後產生的。如果通過均衡發展有效利用國土，這些問題可以在相當程度上得到解決。”對於市民提出的恢復司法考試的意見，李在明表示：“我個人在一定程度上表示同感。曾一度擔心‘這不是科舉制，而是蔭序制’。”不過，他也表示：“我個人認爲法學院制度已經長期固定下來，所以很難廢除。”李在明20日出席蔚山人工智能數據中心成立儀式，前一天還指示海洋水產部在12月內遷移到釜山等，拉攏釜山、慶尚南道的民心。李在明當天來到湖南地區，親自管理地區懸案。當天上午，李在明攜夫人金惠景作爲現任總統首次訪問了全羅南道高興郡國立小鹿島醫院。朴訓祥 tigermask@donga.com