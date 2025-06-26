納入MSCI發達國家指數未果……走向“KOSPI 5000”尚有關山重重



韓國股市的夙願——納入摩根士丹利資本國際（MSCI）發達國家指數再次失敗。隨着納入指數的前一階段——列入觀察對象國失敗，預計到實際納入爲止，最快也需要兩年以上的時間。這意味着，儘管今年以來韓國股市在世界主要國家中上漲最快，但爲了獲得登上更高山地的動力，需要先解決的課題並不少。



MSCI指數是全球機構投資者作爲資金運用標準使用的核心基準。韓國從1992年起被分類爲新興國家指數，2008年被列入發達國家指數候選羣觀察對象國，但2014年被排除在名單之外。此後到今年爲止，連續11年試圖重新入列，但此次也以失敗告終。即使明年6月被列入觀察對象國，但實際納入時間1年後纔有可能。



一年前，MSCI方面以尹錫悅政府全面禁止賣空等爲由，擱置了認定韓國爲觀察對象國的決定。賣空是期待股價下跌，借股票出售，以後股價下跌時，以低價回購償還並獲得利潤的投資方法。此次MSCI對韓國今年3月解除股市的賣空禁止評價爲“有所改善”，但同時表示：“投資者們對突然的規制變化危險的擔憂仍然存在。”



這意味着，因爲看蟻民投資者的眼色停止賣空1年5個月的後遺症非常嚴重。雖然投資者們提出了不滿稱其助長股價下跌，但賣空也具有消除股價泡沫、尋找適當價格的積極作用，因此是發達國家股市必備的基本條件。有人指出，韓國限制外匯境外交易、複雜的海外投資者登記制度和分紅程序等也需要改善。



僅從MSCI新興國家指數轉變爲發達國家指數，就足以期待韓國股市新流入20萬億至50萬億韓元的海外投資。象徵意義更大。這意味着，儘管韓國綜合股指因對新政府上臺抱有期待而超過3100點，但要想實現李在明提出的“任期內韓國綜合股指5000點”的承諾，必須越過列入發達國家指數的關口。韓國資本市場要想獲得全球投資者的信任，躍升爲發達股市，首先要打好不受任何國內外變數影響的制度基礎。

