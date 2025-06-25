特朗普強力施壓促成“中東戰爭停火”

美國總統唐納德•特朗普於23日（當地時間）宣布，“以色列和伊朗已同意‘完全和全面的停火（complete and total ceasefire）’。”特朗普總統宣布後，伊朗和以色列也承認達成了停火協議。由此，在13日以色列襲擊伊朗12天後，雙方進入停火狀態，暫時中止了讓全世界緊張壹時的中東武裝沖突。特別是，此次停火斡旋很可能成為今年1月重新掌權的特朗普總統的壹項主要外交政績。特朗普總統於21日史無前例地動用B-2隱形轟炸機和GBU-57巨型鉆地彈（又稱掩體炸彈）對伊朗本土三處核心核設施發動了代號“午夜鐵錘”（Midnight Hammer）的空襲行動。有評價認為，這種對伊朗的強力施壓促成了此次停火協議。特朗普總統於23日下午6時2分許在“真實社交”（Truth Social）上公開停火協議事實，稱“（從現在起）24小時後，全世界將慶祝‘12天戰爭’的結束”。約四小時後，他又發文強調自己在促成此協議中的主導作用，稱“以色列和伊朗同時找到我，談論‘和平’。我知道就是（停火的）此刻了”。當天，在特朗普總統公開停火協議事實前夕，伊朗向卡塔爾烏代德美國空軍基地等地發射了導彈。不過，伊朗在發射前向美國和卡塔爾通報了發射事實，強調無意擴大戰事。特朗普總統表示“感謝事先通報的伊朗方面”，並稱無美軍人員死亡。隨著戰爭憂慮緩解，國際油價大幅下跌。23日紐約商品交易所西得克薩斯中質原油（WTI）期貨近月合約收盤價較前壹日下跌7.2%。主要國家股市也齊漲。不過，以色列-伊朗戰爭的火種仍在。伊朗議會國家安全委員會當天批準了全面中止與國際原子能機構（IAEA）合作的法案。有觀點提出，伊朗為加速核武器生產，未來可能退出國際原子能機構。以色列總理本雅明•內塔尼亞胡等以色列強硬的保守派也強調必須徹底消除伊朗的核能力。華盛頓=申振宇 常駐記者、林賢錫記者 niceshin@donga.com、lhs@donga.com