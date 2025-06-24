伊朗宣稱核設施安全VS特朗普聲稱徹底摧毀

21日（當地時間），在美國對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施發動突然襲擊之際，各方對行動是否成功評價不壹。美國總統唐納德•特朗普22日對空襲成果表示，“‘徹底摧毀（obliteration）’壹詞是準確的”，自詡史上首次對伊朗本土發動的襲擊取得了完全成功。伊朗則反駁稱，為應對空襲，已將核材料等轉移至安全地點。當天，國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾•格羅西表示，美國轟炸的三處地點在設施外部均未檢測到輻射水平上升，對受損程度的判斷持保留態度。美國轟炸造成的損害程度，不僅是伊朗核能力的關鍵變量，也可能對未來美伊核談判重啟產生重大影響。特朗普總統當晚在其社交平臺“真實社交”上寫道：“正如衛星圖像所示，伊朗所有核設施都遭受了巨大破壞”，“最大的破壞發生在地下深處。精確命中（Bullseye）！”他聲稱，在代號為“午夜鐵錘”（Midnight Hammer）的空襲行動中，使用了巨型鉆地炸彈（Bunker buster）等武器，徹底摧毀了地下核設施。然而，伊朗國家電視臺新聞臺（Press TV）在空襲後援引消息人士報道稱：“三處核設施早已清空，濃縮鈾也已轉移到安全地點。”申晋宇 niceshin@donga.com