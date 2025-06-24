李在明提名第一撥11名部長候選人……趙顯任外長

李在明總統23日提名科學技術信息通訊部等11個部門的部長候選人。這是他就任19天后首次提名內閣人選。前國務調整室國務第一次長尹昌烈被任命爲國務調整室室長（部長級）。李在明當天提名鄭東泳議員爲統一部長，提名安圭伯議員爲國防部長。安圭伯是5·16軍事政變後第一名非軍人出身的國防部長候選人。金星煥、姜仙佑、田載秀議員分別被提名爲環境部、女性家庭部和海洋水產部部長候選人。在11名部長候選人中，提拔了5名共同民主黨現任議員。其宗旨是，將經過考察的現任議員大舉部署到前線，迅速應對安保、經濟危機。負責對美關稅談判和中東紛爭等懸案的外交部長，提名由曾在文在寅政府擔任外交部第一、第二次官的前次官出任。總統室稱，李在明表示：“希望聽證程序等能夠迅速進行，內閣能夠迅速應對當前的危機。”前總統尹錫悅任命的宋美齡留任農林畜產食品部部長，大國家黨（現國民力量黨）出身的權五乙前議員被提名爲國家報勳部長。總統祕書室長姜勳植解釋說：“不分保守和進步，都會給予機會，用成果和實力來判斷。期待引領國民團結。”企業家出身的LG人工智能研究院院長裴慶勳和前Naver代表韓珹淑分別被提名爲科學技術信息通信部部長和中小風險企業部部長。前全國民主勞動組合總聯盟委員長金榮訓被提名爲僱傭勞動部部長候選人。如果金榮訓通過人事聽證會，將成爲第一名民主勞總出身的部長。李在明在完成19個部門中包括11個部門在內的12名部長級人選後，當天主持了就任後第一次首席祕書助理會議，開始着手準備油價上漲、物價不穩定的對策。李在明表示：“中東情況非常危急。包括總統室在內的所有部門應該建立緊急應對體系，採取緊急應對。”李在明就補充預算案表示：“如果有必要制定應對中東事態的追加對策，希望積極與國會合作，尋求方案。”朴訓祥 tigermask@donga.com