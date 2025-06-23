美國唐納德•特朗普第二任期政府於當地時間21日對伊朗福爾多、納坦茲、伊斯法罕三處核設施發動了突襲。這是在以色列13日首次對伊朗發動大規模先發制人打擊8天後，美軍直接“參戰”，也是美國首次攻擊伊朗本土。此外，這是美國在未遭受直接攻擊的情況下，對特定中東國家發動大規模攻擊，此乃2003年伊拉克戰爭以來首次。美國總統特朗普當晚在向全國發表的講話中警告稱：“伊朗的核心核濃縮設施已被完全、徹底摧毀。”他並表示：“伊朗必須選擇和平。否則，未來的攻擊將更加猛烈且迅速。”政教合壹國家伊朗的最高領袖阿裏•哈梅內伊誓言報復，伊朗國家電視臺則宣布了攻擊中東地區美國公民和軍人的意圖，令全世界陷入高度緊張狀態。特朗普總統於美國東部時間21日晚10時（韓國時間22日上午9時）發表緊急聲明，公開了對伊朗的空襲事實。他在全國講話中表示：“不久前，美軍對伊朗政權的三處核心核設施——福爾多、納坦茲和伊斯法罕——實施了大規模精準打擊。”他並指出：“伊朗壹直在利用這些設施推行其駭人聽聞的、極具破壞性的核計劃。”美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道稱，美軍為打擊深埋地下的福爾多核設施等目標，使用了被稱為“掩體粉碎機”（Bunker Buster）的GBU-57巨型鉆地彈。“掩體粉碎機”是壹種設計用於深入地表以下爆炸的空投超大型炸彈。當天，特朗普總統似乎意識到伊朗可能進行報復，為此發出了旨在先發制人的強烈警告信息。他在全國講話中特別強調了對伊朗可能發動進壹步攻擊。他將伊朗稱為“中東的惡霸”，並稱“這種情況不能再繼續下去”。他還強調：“如果和平不能立即到來，其余的（伊朗）目標也將被精準、迅速、並以卓越的技術予以清除。”以色列總理本雅明•內塔尼亞胡發表聲明對此表示歡迎。他稱贊特朗普總統打擊伊朗核設施的“大膽決定將改變歷史”。以色列於13日發動了針對伊朗的戰爭，並壹直向特朗普總統強調打擊伊朗的必要性。同壹天，以色列還清除了部分伊朗伊斯蘭革命衛隊“聖城旅”的高層人員，並空襲了伊朗西部的導彈發射陣地。另壹方面，伊朗外交部於22日發表聲明稱：“美國已對伊朗開啟‘戰爭’”，並表示“伊朗將全力抵抗，以捍衛其安全和國家利益”。申晋宇 niceshin@donga.com