李在明稱李在鎔和崔泰源是“國民英雄”，鞠躬90度表示感謝

李在明總統29日就半導體、物理人工智能、人工智能數據中心等3大超級項目表示，“將在青瓦臺內設立該事業直屬負責人，親自負責並迅速執行”，強調速戰速決。李在明表示：“進入國政第二年，今年是世界任何國家都無法替代的‘不可替代的大韓民國’夢想開始的一年。”有分析認爲，在6·3地方選舉以後國政支持率呈下降趨勢的情況下，李在明選擇三大超級項目來決一勝負。李在明當天在青瓦臺主持“大韓民國大飛躍三大超級項目國民報告會”並在開場白中表示：“今天的宣佈雖然是企業家們的決斷，但通過大規模投資國家力量、最大限度地動員地方政府力量，開啓了新的可能性和未來，我感到很自豪。在我至今爲止做成的事情中，今天的成果是最大的國民性、歷史性成果。”他還說：“我們將積累的三大超級項目的成果將負責大韓民國的20年、30年。”當天的國民報告會進行了現場直播。李在明表示：“最近全球人工智能戰爭既是全力戰也是局部戰。包括負責運算和推論的半導體、處理大規模數據的人工智能數據中心、在現實中體現人工智能的物理人工智能以及電力、用水等基礎設施，國家大競爭戰線正在無限擴大。”他還說：“轉眼之間翻頁的時代正在開啓。只有速戰速決纔是生存之路。”李在明當天多次強調速度。由此，包括全流程晶圓製造廠（Fab）在內的湖南半導體集羣的開工也將加快速度。李在明表示：“爲了滿足暴增的半導體需求，應儘快完成目前正在進行的生產基地。應通過對西南地區的大規模新投資，提前確保壓倒性的供給力量。”他還提到國家均衡發展並表示：“湖南地區長期被排除在開發之外，反而成爲了機會因素。用水豐富，特別是新再生能源豐富的地方就是西南海岸一帶。”三星電子會長李在鎔當天表示：“正如總統所說，這是一場速度戰。我確信，只要企業、政府和地方政府齊心協力，就能打造不可替代的大韓民國。”他還說：“將時刻保持危機意識，以企業家的本分——以顧客爲中心、重視品質，致力於尖端技術革新和優秀人才培養，努力在全球競爭中以總統所說的超差距領先。”SK集團會長崔泰源強調：“將以大膽的藍圖和徹底的準備爲基礎，引領全球人工智能生態界。人工智能的未來將在大韓民國創造。”李在明在自由討論開始前與李在鎔、崔泰源並排而站，並表示，“我代表國民向你們致意”。他首先向李在鎔90度鞠躬致意，李在鎔也90度鞠躬表示“我會努力的”。隨後，李在明也向崔泰源行90度鞠躬禮。接着，他握住李崔兩人的手錶示：“今後將毫無差池地執行這一計劃。”李在明表示：“我想稱兩位爲國家英雄、國民英雄。雖然企業也是爲了利益而活動，但你們確實證明了企業可以爲了國家共同體的未來而活動。”朴訓翔記者、朴鍾民記者 tigermask@donga.com、blick@donga.com