保坂右二教授稱“日本極右翼夢想回到1945年以前”

“日本極右勢力的基本思想就是‘日本是亞洲最優秀的國家’，這種想法始于17世紀。成爲幕府正統的性理學者們美化‘真正中華是日本’，甚至神化並不存在的神功皇後三韓征伐。”韓日關系專家、高麗大學行政專門大學院政策學系特聘教授保坂右二（70歲，世宗大學獨島綜合研究所名譽所長）29日在其新書《極右的神話：日本》（《書即神話》出版社）出版座談會上這樣強調道。他解釋說，日本從江戶時代沿襲下來的“日本乃世界之本”思想，使其自認爲負有“統治世界的宿命”，進而導致了帝國主義與戰爭。保坂右二警告：“日本極右翼的曆史與文化根基深厚，很容易重新得勢。”保坂右二畢業于日本東京大學工學部，1988年起在韓國研究韓日關系，2003年入籍韓國。長期研究日本強硬保守派的他，此次推出的新書意在揭露“日本戰爭本能”的起源。日本神話中同樣深藏極右思想的根源。神功皇後因日本神道最高神天照大神降下“當由汝子統治”的啓示而入侵三韓。包括神武天皇在內，這些神話描繪的是“戰勝者的世界”，而鮮爲人知的是，就連天照大神本身也是“戰爭之神”。保坂右二指出：“明治時代強制推行國家神道，天皇被視爲‘現人神’。修改和平憲法，將天皇變爲國家元首，複活戒嚴令，重新建軍……回到1945年以前的狀態，就是極右勢力的夢想。”從這壹視角看，高市早苗成爲日本首位女首相後，日本壹些電視節目中冒出“女神天照大神再次下凡”的說法，便意味深長。保坂右二說：“這可能是神話與政治、旗幟與軍隊再次融爲壹體的准備信號。”“日本的極右翼即便只占人口的2%，人數也超過200萬。日本人往往不太抵抗，所以這些人擁有巨大的影響力。皇室後繼問題也是如此，今後日本極有可能在很多方面退回到1945年以前。”趙鍾燁 jjj@donga.com