綜合特檢以涉嫌妨礙逮捕尹錫悅爲由對金起炫、權泳臻、尹相铉立案

圍繞尹錫悅前總統動員總統警衛處阻礙調查機關執行逮捕的嫌疑，第二次綜合特別檢查組（特別檢察官權昌永）在立案調查國民力量黨議員羅卿援之外，又追加對該黨議員金起炫、權泳臻、尹相铉立案，並通知他們接受特檢調查。29日，特檢助理權甯彬表示：“分析2025年執行尹前總統逮捕令時的相關錄像，經補充偵查確認有國會議員阻礙執行逮捕令。在證實有妨礙行爲的國民力量黨議員中，對那些通過采訪等途徑主張逮捕令執行不當的人予以追加立案。”特檢對這些議員適用妨礙執行特殊公務的嫌疑進行立案，並于24日送達出席要求書，要求他們在30日前接受當面調查或書面調查。就執行尹前總統逮捕令時是否發生肢體沖突壹問，權特檢助理稱：“有人稱衣服被撕破，但看來並未發展到肢體沖突地步。”他解釋說：“不過迄今爲止，與集會示威中執行令狀相關的紮人牆、阻撓出入等行爲，已有被認定爲妨礙執行公務罪的案例，因此認爲存在妨礙公務行爲。”此前，包括羅卿援在內的國民力量黨議員，因在高級公職人員犯罪調查處去年1月嘗試執行尹前總統逮捕令時，聚集在首爾龍山區漢南洞總統官邸前舉行抗議集會，涉嫌參與妨礙逮捕等被檢舉。權特檢助理補充說：“我們並未考慮強制傳喚國會議員，正在等待他們自行到案或提交書面答辯。”此前，特檢已將羅卿援列爲嫌疑人並通知其19日前接受調查，但羅卿援表示將提交書面答辯。據悉，目前除羅卿援外，還沒有其他人提交書面質詢書或表明出席意向。蘇雪熙記者 facthee@donga.com