半導體-人工智能-機器人超級項目，相比“在哪裏”，“怎麼做”纔是核心

29日，以全國爲單位的關於半導體、人工智能、機器人等最尖端產業的“超級投資項目”計劃被公開。三星和SK分別宣佈2655萬億韓元和2100萬億韓元等共4755萬億韓元的國內投資計劃。李在明總統向三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源鞠躬表示感謝，稱他們爲“國家英雄、國民英雄”。意思是說，投資的成敗將決定韓國經濟的未來。承諾投資的企業和引導投資的政府和地方自治團體也要爲履行投資而全力以赴。引人注目的投資計劃是三星和SK在西南地區投資800萬億韓元，建設4座尖端半導體全工程工廠。這是K-半導體帶從首都地區、忠清地區向國土西南部擴張的信號彈。現有的龍仁國家產業園區和一般產業園的竣工時間將分別提前7年和12年。按照計劃，將形成連接西南地區（半導體）、忠清地區（人工智能基礎設施及尖端材料零部件）、慶尚、全北（物理人工智能、移動）的尖端產業三角軸。此前，企業投資集中在電力用水、原材料、零部件、人力等得到驗證的地區，因此未能避免集中於首都地區。這次民官合作，打開了以全國爲單位的投資包袱。在存儲器半導體需求劇增、眼見着中國半導體追擊的情況下，擴張半導體帶、先發制人地擴大投資也具有重要意義。但是，由於投資決策的公論化過程較短，出現了電力、人才、用水等基礎設施不足的憂慮和推進特定地區的爭議。在投資履行過程中，也不要忘記，如果許可程序被推遲或電力和用水供應出現問題，可能會引發矛盾和混亂。尖端產業投資從事業性研究、用地選定到工廠建設需要10年多的時間。這種長期投資要根據事業合理性和企業經營判斷原則進行，纔不會有後顧之憂。雖然企業無法承受政府的壓力和地區政治家的糾纏，可以假裝進行投資，但如果對確保投資財源和收益性沒有確信，就不會取得成果。2017年美國總統特朗普作爲“美國製造業復活”事例進行宣傳的臺灣富士康在威斯康星液晶顯示器面板製造園區，在宣佈投資4年後縮小到了十分之一。即使企業決定投資，也會出現意想不到的矛盾和變數。2020年臺積電在美國亞利桑那州的投資也因缺乏熟練的工程師和勞資矛盾，竣工時間推遲了一年。但是，通過美國政府和政界的斡旋、勞資雙方的讓步，好不容易找到了突破口。政府和地方自治團體對履行投資的過程管理，是像吸引企業投資同樣重要的事情。接下來要建的西南地區半導體工廠需要6.3吉瓦的電力和65萬噸的用水。承諾提前竣工的龍仁產業園區也要確保15吉瓦的電力和150萬噸用水。擴充小學、初中、高中等定居條件也要進行劃時代的改善。李在明表示“將親自負責超級項目”，並表示將在青瓦臺設立專責官員。骰子已經擲下。現在關注的重點已不是投資在“哪裏”，而應該集中於“如何”取得成果。龍仁半導體集羣能否提前竣工將成爲衡量超級項目成功與否的前哨戰。