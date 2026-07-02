現代汽車集團今年2月在首爾瑞草區藝術殿堂舉辦的“峨山鄭周永逝世25周年追悼音樂會：延續的回響”，其籌備過程于上月27日通過美國有線電視新聞網（CNN）旗下節目《Showtime》播出。《Showtime》是壹檔拍攝並播出全球值得關注活動的籌備過程或幕後故事的節目，韓國文化活動被該節目介紹，尚屬首次。此次追悼音樂會因金善旭、鮮于藝權、趙成珍、任奫燦等4位世界知名韓國鋼琴家同台合作而成爲話題。CNN也在節目中從籌備環節起，對鋼琴家們的合作過程進行了采訪。爲這場演出，在美國紐約皇後區阿斯托裏亞的施坦威鋼琴工廠制造鋼琴的過程，以及大師級調律師李鍾烈在演出現場將4架鋼琴音色調校至完美壹致的場面，均被收入鏡頭。CNN在節目中介紹該演出爲：“這是壹幅描繪鄭周永創始會長壹生的音樂肖像，他出生于貧苦農家，爲戰後大韓民國的重建作出了貢獻。”關于此次合作，鋼琴家金善旭表示：“四個人能在同壹時間、同壹空間相聚，仿佛做夢壹樣。”鋼琴家鮮于藝權也稱：“能夠壹起合作，既開心又榮幸。”現代汽車集團解釋稱，2009年鄭義宣會長在觀看金善旭鋼琴家使用4架鋼琴的演出後深受觸動，此後從2024年起推動了本次項目。公司方面表示：“個性不同的世界級鋼琴家們融爲壹個和諧之音的過程，與鄭周永創始會長的挑戰、開拓與合作價值壹脈相通。”李沅柱 takeoff@donga.com