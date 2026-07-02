李在明：“不斷擴大外延”，文在寅：“國民團結的起點是黨內團結”

青瓦臺1日表示：“李在明總統和文在寅前總統一致認爲，通過假新聞或蔑稱等傷害他人的事情對任何人都沒有幫助。”在共同民主黨8月17日全黨大會前夕，隨着派系間展開“嫡系爭論”，分裂的憂慮增大，前任和現任總統見面強調了團結。李在明當天在青瓦臺常春齋舉行的會晤中表示：“應該代表所有人進行爲所有人着想的政治。爲此，內部團結也非常重要。內部一定要堅強。”他還強調：“要不斷擴大外延，努力創造結構性多數。”文在寅則表示：“時代的課題仍然是國民團結。但是要想實現國民團結，黨內的團結是起點。”對於李在明強調意味着外延擴張的“所有人的團結”，文在寅強調“黨內團結”，二人表現出微妙的溫差，總統政務首席祕書洪翼杓對此表示否認：“兩人一致認爲團結很重要，外延擴張也很重要。”他還說：“雙方一致認爲，爲了不引發內部矛盾，要細心管理，不能以攻擊性、侮辱性的方式進行。”當天的會晤是在親盧武鉉、親文在寅等傳統民主黨支持層和被稱爲“新李在明”的親李在明支持層之間矛盾激化的情況下舉行的。共同民主黨前代表鄭清來在辭職時拜訪文在寅等，展開了與親文在寅派支持層的聯合行動，再加上柳時敏作家也聲稱，“（支持者想要的是）擴建，但總統好像想重建”，其批評李在明之聲也產生了影響。這是李在明政府上臺13個月以來，李在明首次邀請文在寅。朴訓祥 tigermask@donga.com