繼德國、中國、美國之後，韓國月出口額突破千億美元……日本也沒走過的路

據統計，6月份韓國出口額爲1022.5億美元，歷史上首次開啓月出口千億美元時代。這是繼德國、中國、美國之後，世界上第四個此類國家。就連曾經叱吒世界經濟的日本也沒有走過這麼遠。韓國今年上半年出口額爲4967億美元，刷新半年曆史最高業績。照此下去，年出口額達到萬億美元和“世界出口五強”也將不再是夢想而是現實。最近，韓國出口勢頭迅猛。6月份的出口同比增加70.9%。這是自1978年10月以後48年來的最高增幅。今年3月突破月出口700億美元大關，一舉進入800億美元時代，僅過3個月再次直線上升。在貿易保護主義擴散和美國-伊朗戰爭等綜合危機中，韓國的出口引擎依然火熱。引領神話的主角當然是半導體。6月份半導體出口額比一年前增加兩倍，歷史上首次超過400億美元。僅上半年出口額就已經超過去年全年業績。隨着人工智能熱潮，尖端存儲器需求劇增，價格也暴漲，提高了業績。電腦、電器、鋼鐵等也享受了人工智能產業膨脹帶來的涓滴效應。汽車、石油化學等主力品種和化妝品、食品等有潛力的消費品也提供了堅實後盾。但是耀眼的成績單背後的風險也不容小覷。上個月，半導體在整體出口中所佔的比重升至43.8%。如果半導體週期受挫或發生供應網危機，整個國家經濟必然會動搖。由於獎金矛盾和黃色信封法的影響等，罷工風險也在高漲。現代汽車工會表示，從6日開始不會進行週六加班和延長工作，民主勞總預告了15日的總罷工。被半導體好景氣的錯覺所掩蓋的企業感受景氣依然冷淡，僱傭市場的寒風也沒有消失。今年上半年，韓國經濟出現巨大而陌生的數字。韓國綜合股指半年內翻番，三星電子和SK海力士第二季度的合計營業利潤有望達到150萬億韓元。但現在不是沉醉於華麗數字盛宴的時候。只有冷靜分析韓國經濟的危機因素和弱點，提高基礎體力，才能開啓充實的“年出口萬億美元時代”。