“光州工廠”建設速度戰……李在明：“將承擔最終責任”

李在明總統就三星電子和SK海力士在西南地區建設半導體集羣的投資強調說：“我將親自管轄，切實承擔執行、企劃的最終責任。”三星電子表示，將向包括半導體全流程晶圓工廠在內的尖端產業領域投資425萬億韓元，SK海力士將向西南地區投資400萬億韓元。李在明30日出席在光州西區金大中會議中心召開的西南圈尖端產業發展藍圖國民報告會。他表示：“這不是政界人士們做的政策秀、展示，而是真實的，一定要展示給大家。”他還說：“從過去來看，往往是文件上表現得很好，但後來一看卻沒有結果。忘了。說也無濟於事。我不想那樣做。”當天，李在明沒有發表準備好的書面致辭，而是通過現場演講表示，“就任總統一年多，今天非常高興，很有意義。我是作爲民主黨所屬的政界人士當上了總統。雖然要面向整個大韓民國，但另一方面也不能放棄我們所擁有的夢想和理想”，強調了均衡開發的必要性。他在書面致辭中表示：“爲了不讓計劃公佈後推遲1個月的事情發生，我會在青瓦臺設立專門小組，全程負責地支援。”對於在野黨主張的“湖南特惠論”，李在明強調：“關於選址，有很多反對意見，需要明確的是，我們根據的是經濟原理。包括用水、電力、用地、基礎設施在內，湖南地區，特別是光州、全南地區成爲解決這一問題的唯一地區。”他還說：“據說解放後是湖南地區的人口更多。但現在嶺南有1300萬人，湖南卻不到500萬人。（湖南被冷落）是我們痛苦、悲傷積累的歷史結果。”他再次強調的是，自產業化時代以來，在以嶺南地區爲中心的產業發展過程中，湖南地區被冷落，因此有必要進行特別支援。李在明提及與三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源的溝通過程，“本來想等龍仁（半導體集羣建設）結束之後再談下一步，但對方說‘現在需求暴增，同時推進吧！’”。他承諾，“不管是政府財政支援還是基礎設施建設，居住教育條件還是文化保健條件，都會盡最大努力做好”。尹多彬記者 empty@donga.com