

眼下如果還有比韓國人更因足球而憤怒的人，那恐怕是意大利人。意大利是曾四度捧起世界杯冠軍金杯的足球勁旅。然而，在漸入高潮的2026年美加墨世界杯上，卻根本找不到意大利這個名字。



意大利在歐洲區預選賽中，被“怪物”埃爾林•哈蘭德坐鎮的挪威奪走小組頭名，錯失直接晉級決賽圈的資格。雖在附加賽中延續了希望，但點球大戰不敵波黑。此前已缺席2018年俄羅斯世界杯和2022年卡塔爾世界杯的意大利，就此背負作爲曆屆世界杯冠軍國首次連續三屆無緣決賽圈的恥辱紀錄



但頗具諷刺意味的是，本屆世界杯最先受到矚目的也是意大利人。世界著名男高音安德烈•波切利在墨西哥城體育場舉行的世界杯開幕式上，與演唱“K-pop：獵魔女團”主題曲的李在共同高歌世界杯官方主題曲《DNA》，拉開了全球足球盛宴的序幕。



波切利在演出結束後表達了感想：“雖然意大利未能參加本屆大賽令人遺憾，但能夠代表祖國站在這裏，我感到無比榮幸。”身爲終身足球迷的波切利，周日通過收音機收聽足球轉播是他的愛好。他對支持的意甲國際米蘭隊的陣容爛熟于心。



意大利人將足球協會的腐敗與無能視爲造成這壹黑暗期的元凶，因而感到憤怒。意甲聯賽因假球、裁判分配醜聞等導致地位驟降，聯賽財政惡化。由此造成了潛力新星和聯賽基礎設施培育停滯不前，而足協對此放任不管。



波切利也是衆多對意大利足球感到失望的球迷之壹。波切利在接受意大利日報《米蘭體育報》采訪時說：“不僅是我，所有意大利人都大失所望。足球是意大利的壹部分，這次又沒能晉級。無法長久享受世界杯的喜悅，著實令人難受。”



但波切利還表示：“如果像對待其他失敗壹樣坦率面對世界杯出局，並將其引向建設性的反思，便能成爲新的出發點。”他補充說：“不放棄，與命運抗爭，重新站回起跑線，這就是體育讓我感動的原因。”



波切利能屢屢登上大型體育賽事舞台，原因也並無二致。波切利出生5個月就因先天性青光眼只能看見近處的東西，但仍能感知光線和顔色。12歲那年，他在學校踢足球時被球擊中頭部，事故造成視神經損傷，連殘余的視力也完全喪失。



但波切利的母親不希望兒子的人生被殘疾所定義。每當波切利抱怨“這個我怎麽做”的時候，母親都會堅決地說：“妳自己的事自己做。不要找借口。”正因如此，波切利在成長過程中只把殘疾當作血型差異壹般。曾將黑暗帶給他的足球，至今仍是他最熱愛的運動。對那些對此感到不可思議的人，波切利只說：“那只是壹場不幸的意外而已。”



波切利在開幕式上演唱的《DNA》導語部分歌詞如下：“anche se cadiamo poi ci rialziamo, It’s more than just a game, it‘s our DNA.（即使跌倒，我們也會重新站起。這不僅僅是比賽，這是我們的DNA。）”

